Znanstveniki rekonstruirajo obraz ključnega fosila v evoluciji velike opice in človeka

Znanstveniki iz Ameriškega muzeja naravne zgodovine, Brooklyn College in Katalonskega inštituta za paleontologijo Miquel Crusafont so uspešno rekonstruirali obraz Pierolapithecus catalaunicus, pomembnega fosila pri preučevanju velike opice in evolucije človeka.

Pierolapithecus catalaunicus, vrsta, ki je živela pred približno 12 milijoni let, je ključnega pomena za razumevanje mozaične narave evolucije hominida. Je ena redkih vrst, znanih po dobro ohranjeni lobanji in delnem okostju, ki zagotavlja dragocen vpogled v njeno umestitev v družinsko drevo hominida in njegovo biologijo.

Prejšnje razumevanje pierolapithecusa je nakazovalo, da je imel pokončen načrt telesa, preden je razvil prilagoditve za visenje in premikanje med drevesnimi vejami. Zaradi poškodbe lobanje pa se nadaljujejo razprave o njegovem evolucijskem položaju.

Da bi odgovorili na ta vprašanja, so znanstveniki uporabili računalniško tomografijo za virtualno rekonstrukcijo lobanje pierolapithecusa in jo primerjali z drugimi vrstami primatov. Modelirali so tudi razvoj ključnih značilnosti strukture obraza opice. Njihove ugotovitve so pokazale, da ima Pierolapithecus skupno obliko obraza in velikost podobnosti s fosiliziranimi in živimi velikimi opicami, vendar ima tudi izrazite obrazne poteze, ki jih ne najdemo pri drugih srednjemiocenskih opicah.

Rezultati podpirajo idejo, da Pierolapithecus predstavlja enega najzgodnejših članov velike opice in človeka. Evolucijsko modeliranje je pokazalo, da je lobanja pierolapithecusa po obliki in velikosti bližja obliki prednikov, iz katere so se razvili živeče opice in ljudje. Ugotovitve tudi kažejo, da so se giboni in siamangi, »manjše opice«, zmanjšali v primerjavi s svojimi predniki.

Ta študija poudarja pomen rekonstrukcije in analize dobro ohranjenih fosilov za boljše razumevanje evolucije velikih opic in ljudi. Z vpogledom v biologijo in fizične značilnosti starodavnih vrst, kot je pierolapithecus, lahko znanstveniki še izboljšajo naše razumevanje lastne evolucijske zgodovine.

Viri:

– Zbornik Nacionalne akademije znanosti, 16. oktober 2023

– Ameriški muzej naravne zgodovine, Brooklyn College in Katalonski inštitut za paleontologijo Miquel Crusafont.