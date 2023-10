Nov vpogled v razvoj nanomotorjev

Znanstveniki z Univerze v Bonnu so nedavno prišli do prelomnega odkritja pri razvoju nanomotorjev. Z uporabo pametnega mehanizma, podobnega trenažerju ročnega oprijema, so uspešno ustvarili nanomotor, ki lahko izvaja utripajoče gibe. Ta nanomotor, ki meri le eno desettisočinko milimetra, ima potencial za revolucijo na področju nanotehnologije.

Raziskovalci so spremenili namen mehanizma, ki ga najdemo v vsaki celici, znanega kot RNA polimeraze, da bi poganjali pulzirajoča gibanja nanomotorja. RNA polimeraze so odgovorne za kopiranje načrtov beljakovin v celici. S pritrditvijo RNA polimeraze na enega od ročajev nanomotorja in napenjanjem DNA verige med ročaji so raziskovalci lahko ustvarili utripajoče delovanje.

Cikel delovanja nanomotorja vključuje polimerazo RNA, ki kopira verigo DNK in postopoma vleče ročaje skupaj. Zaključno zaporedje na DNK signalizira polimerazi, naj sprosti verigo, kar omogoči, da se vzmet sprosti in premakne ročaja narazen. Ta cikel se ponavlja in ustvarja utripajoče gibanje.

Za zagotavljanje energije za nanomotor polimeraza RNK uporablja nukleotidne trifosfate, ki se sprostijo, ko se na verigo DNK pritrdi nova črka. Motor lahko deluje le, če je na voljo zadostno število teh nukleotidnih trifosfatov.

Ta preboj ima pomembne posledice za prihodnost nanotehnologije. Nanomotor je mogoče preprosto kombinirati z drugimi strukturami, kar mu omogoča krmarjenje po površinah in potencialno postane srce zapletenih nanomašinov. Prihodnje raziskave se bodo osredotočile na optimizacijo hitrosti pulziranja motorja in razvoj mehanizma sklopke za nadzor njegove porabe energije.

To odkritje odpira nove možnosti za razvoj nanomotorjev in nas pripelje korak bližje k izkoriščanju moči nanotehnologije. Posledice za različne industrije, vključno z medicino in inženiringom, so velike. Pred nami so razburljivi časi, saj znanstveniki še naprej raziskujejo potencial nanomotorjev in njihove uporabe.

