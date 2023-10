Razvoj atenuatorjev, nameščenih na tovornjakih: od testiranja trkov do izboljšane varnosti

Dušilniki, nameščeni na tovornjakih (TMA), so postali običajen prizor na avtocestah in zagotavljajo vitalno raven zaščite za delavce na gradbenih območjih. Medtem ko so te naprave danes običajne, je njihov izvor mogoče izslediti v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kalifornijsko ministrstvo za promet (Caltrans) začelo ambiciozen projekt testiranja trkov, da bi izboljšali dizajn TMA.

TMA, ki so prvotno veljali za nov koncept, so velike škatle, pritrjene na zadnji okvir tovornjakov. Njihov namen je ublažiti udarec trka in ublažiti silo, ki deluje na vozilo in delavce v območju gradnje. Leta 1982 je Caltrans izdelal film, ki je dokumentiral njihove teste trčenja, ki so dosegli vrhunec v razvoju učinkovitih modelov TMA.

Caltransovi testi trčenja so vključevali 18 različnih avtomobilov različnih znamk in modelov ter zlorabljen tovornjak. Začetne nesreče brez atenuatorja so pokazale uničujoče posledice, zlasti za avtomobile iz sedemdesetih let. Preizkusom se je pridružila tudi ena lutka za preskus trčenja, ustvarjalno poimenovana "Willie Makeit".

Namesto da bi se zanašal na komercialne enote TMA, je Caltrans preizkusil lastne zasnove, ki temeljijo na materialu, imenovanem Hexcell, aluminijasto satovje. Nenavadno je, da je aluminij v Hexcellu debel le 7/10,000 palcev – enako debelini standardne kuhinjske aluminijaste folije. Kljub svoji tankosti so dušilci na osnovi Hexcell med preizkusi pokazali izjemno zmogljivost.

Caltrans je eksperimentiral z različnimi zasnovami, na koncu pa se je odločil za razporeditev vse večjih blokov Hexcell za nežno upočasnjevanje prihajajočega vozila. Vsako zasnovo so podvrgli strogemu testiranju na velikih in majhnih modelih avtomobilov. Preizkusi so bili izvedeni na asfaltnem odseku brez potrebe po zapletenem laboratoriju za trke, kar je predstavljalo praktičen pristop "naredi sam".

S temi preizkusi trčenja je Caltrans dokazal učinkovitost TMA pri povečanju varnosti delavcev. Hitrosti udarca so bile skrbno nadzorovane, uspešni testi pa so zagotovili hitrosti pod 27 mph (43 km/h) – kar je enakovredno skoku s trinadstropne zgradbe. Ta zavezanost varnosti in inovacijam je od osemdesetih let prejšnjega stoletja prispevala k pomembnemu napredku pri preživetju prometnih nesreč.

Danes se TMA še naprej razvijajo in vključujejo dodatne funkcije in tehnologije za večjo varnost delavcev in voznikov. Zahvaljujoč predanosti organizacij, kot je Caltrans, so gradbena območja zdaj bolje opremljena za zaščito tistih na cestah in odpor proti nepopustljivim zakonom fizike.

