Novo odkritje razkriva namige za iskanje rožnatih diamantov

Nova študija raziskovalcev z univerze Curtin v Avstraliji je identificirala tretjo sestavino, ki je potrebna za nastanek rožnatih diamantov na površju Zemlje. Študija se je osredotočila na z diamanti bogate kamnine iz vulkanov Argyle v zahodni Avstraliji, z uporabo laserskih žarkov za analizo njihove sestave. Ugotovitve kažejo, da poleg ogljika in sil trka tektonskih plošč prisotnost rožnatih diamantov zahteva celine, ki so bile raztegnjene med razpadom celin pred več sto milijoni let.

Odkritje te manjkajoče sestavine bi lahko imelo pomembne posledice za globalno iskanje novih nahajališč rožnatega diamanta. Vodilni raziskovalec dr. Hugo Olierook je pojasnil, da ko se kopenske mase raztezajo, v zemeljski skorji nastanejo vrzeli, ki omogočajo, da se magma, ki nosi diamante, dvigne na površje. Regija Argyle, kjer je potekala študija, je nastala kot posledica razpada starodavne superceline.

Dr. Olierook je nadalje pojasnil, da trčenje kopenskih mas ustvari poškodovano območje ali "brazgotino", ki se ne bo nikoli popolnoma zacelila, in v teh brazgotinastih predelih je mogoče najti rožnate diamante. Omenil je, da je mogoče odkriti nove vire rožnatih diamantov, dokler so prisotni globoki ogljik, celinsko trčenje in raztezanje.

Kljub temu vznemirljivemu odkritju iskanje novih nahajališč rožnatih diamantov ne bo brez izzivov. Večino nahajališč diamantov so v zgodovini našli sredi starodavnih celin, kjer so na površju izpostavljeni glavni vulkani. Regija Argyle pa se nahaja na stičišču dveh starodavnih celin, ki sta pogosto prekrita s peskom in zemljo. To pomeni, da obstaja možnost neodkritih vulkanov z rožnatimi diamanti, tudi v Avstraliji.

Raziskava, ki je bila objavljena v reviji Nature Communications, ne osvetljuje le geoloških procesov v ozadju nastanka rožnatih diamantov, temveč zagotavlja tudi dragocen vpogled v industrijo diamantov. Rožnati diamanti so redki in zelo cenjeni dragulji, saj je vulkan Argyle proizvedel več kot 90 % svetovne zaloge. Razumevanje pogojev, potrebnih za njihov nastanek, lahko usmerja prihodnja raziskovalna prizadevanja in potencialno vodi do odkritja novih virov teh dragih kamnov.

Viri:

– “Najden največji vir rožnatih diamantov na svetu” – Nature Communications