Nove raziskave izkoriščajo naravne ninje za zaščito kivija in čebel

Znanstveniki kivija raziskujejo revolucionarno rešitev za boj proti nevarnim patogenom v kmetijskem sektorju z uporabo naravnih nindž – biokontrole fagov. Izraz "nindže narave" je skovala dr. Heather Hendrickson, višja predavateljica na Univerzi v Canterburyju, da bi opisala viruse, ki posebej napadajo škodljive bakterije, ne da bi poškodovali koristne. Za razliko od antibiotikov, ki imajo pogosto širok spekter delovanja, imajo fagi omejen obseg gostiteljev, zaradi česar so zelo ciljno usmerjeni in učinkoviti v boju proti patogenom.

V pionirskem prizadevanju je interdisciplinarna raziskovalna skupina dr. Hendricksona prejela 8.9 milijona dolarjev iz Sklada za prizadevanja Ministrstva za gospodarstvo, inovacije in zaposlovanje leta 2023 za razvoj »koktajlov« fagov za boj proti ključnim kmetijskim patogenom. Pobude se osredotočajo predvsem na boj proti raku trte kivija (Psa) in virusu ameriške gnilobe, ki prizadene medonosne čebele.

Prednost uporabe fagov je v njihovi sposobnosti, da specifično okužijo tarčne patogene in hkrati prihranijo druge mikroorganizme, ki so bistveni za zdravje organizma. Na primer, če čebeli damo fag, bi ta neposredno napadel specifičnega patogena, ne da bi prizadel čebelje koristne črevesne bakterije. Ta natančen ciljni mehanizem zmanjša tveganje za motnje splošnega zdravja varovanega organizma.

Izkoriščanje biokontrole fagov ima pomembne posledice za kmetijski sektor Nove Zelandije. Z razvojem prilagojenih fagnih rešitev raziskovalci upajo, da bodo povečali produktivnost in varnost v živilski industriji, hkrati pa spodbujali okoljsko ozaveščenost. Poleg tega je cilj projekta okrepiti proizvodno bioindustrijo, ustvariti visokokvalificirana delovna mesta in olajšati dostop do svetovnih trgov.

Raziskovalno sodelovanje vključuje cenjene ustanove, kot so Univerza v Otagu, Raziskave rastlin in hrane, Cawthron Institute, BioSouth Ltd in Apiculture New Zealand. Domorodne perspektive, ki jih vodijo maorski znanstveniki in raziskovalci, zagotavljajo dragocen vpogled v posledice projekta za taiao (okolje), zlasti glede na razširjenost podjetij, ki jih vodijo maori, v primarnem sektorju.

Dolgoročna vizija tega prizadevanja presega kmetijski sektor. Dr. Hendrickson verjame, da je mogoče z vzpostavitvijo potrebne infrastrukture in strokovnega znanja za varno uporabo fagov v kmetijstvu platformo razširiti na nastajajoče grožnje proizvodnji hrane in celo ciljati na medicinsko pomembne človeške patogene. Ta raziskava odpira vznemirljive možnosti za prihodnost obvladovanja bolezni in biološke varnosti v različnih industrijah.

Projekt so že podprli deležniki, vključno s čebelarji, ki so velikodušno posredovali vzorce zemlje. V znak hvaležnosti so raziskovalci odkrite fage poimenovali po sodelavcih, pri čemer so nekateri poimenovali po znanih osebnostih, kot so Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield in celo sami čebelarji.

Z izkoriščanjem moči naravnih nindž je Nova Zelandija v dobrem položaju, da spremeni revolucijo v nadzoru bolezni v kmetijstvu, zaščiti vitalne ekosisteme in potencialno utre pot novim pristopom v boju proti človeškim patogenom.

FAQ

Kaj so biokontrole fagov?

Fagni biokontroli so virusi, ki specifično ciljajo in napadajo škodljive bakterije v organizmih, kar ponuja zelo ciljno usmerjen pristop k nadzoru bolezni.

Kako se fagi razlikujejo od antibiotikov?

Za razliko od antibiotikov, ki lahko škodujejo tako škodljivim kot koristnim bakterijam, imajo fagi omejen obseg gostiteljev, kar jim omogoča, da ciljajo na specifične patogene, ne da bi vplivali na koristne mikroorganizme.

Na katere patogene ciljajo raziskovalci?

Raziskave so usmerjene predvsem v boj proti trsnemu raku kivija (Psa) in virusu ameriške gnilobe (AFB), ki ogrožata čebele.

Kakšen je potencialni vpliv te raziskave?

Raziskave lahko povečajo produktivnost in varnost v kmetijskem sektorju, hkrati pa okrepijo proizvodno bioindustrijo, ustvarijo visokokvalificirana delovna mesta in olajšajo dostop do okoljsko ozaveščenih svetovnih trgov. Poleg tega ima lahko ta raziskava posledice za boj proti nastajajočim grožnjam v proizvodnji hrane in celo za ciljanje na človeške patogene.

Kdo je vključen v raziskovalno sodelovanje?

Sodelovanje vključuje raziskovalce z Univerze v Canterburyju, Univerze v Otagu, Raziskave rastlin in hrane, Inštituta Cawthron, BioSouth Ltd in Apiculture New Zealand. Māori znanstveniki in raziskovalci prav tako zagotavljajo dragocene domorodne perspektive.