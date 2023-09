Raziskovanje globin Sierra de Atapuerca

Nedavna geološka študija, ki so jo izvedli Josep M. Parés in njegova ekipa pri Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), se je poglobila v podzemlje Sierra de Atapuerca v Španiji. Študija, objavljena v reviji Marine and Petroleum Geology, je bila namenjena razumevanju globoke strukture območja in njegovih geoloških povezav.

Raziskava je pokazala, da so materiali, ki so prisotni pod površjem, apnenci, ki so vidni vzdolž Sierra de Atapuerca. Ti materiali so le "vrh ledene gore" veliko večje podzemne strukture, ki se razteza čez 5 km v širino. Ta struktura je nastala zaradi prisotnosti mehkih materialov, zlasti triasnih lutitov in evaporitov, ki so omogočili premikanje plasti.

Študija je osvetlila tudi geološko ureditev Sierra de Atapuerca. Tradicionalno opisana kot antiklinala, je geološko delo pokazalo, da ta struktura presega globino 1,000 m. Na tej globini se mezozojske plasti naslanjajo na paleozojsko podlago, ki je toga in kristalna. Rezultati kažejo, da je bilo zlaganje plasti možno zaradi obstoja posebnih materialov, ki delujejo kot maziva ali ravni ločevanja, kar omogoča, da plasti zdrsnejo čez togo klet. V primeru porečja Duero je stopnja ločevanja sestavljena iz materialov iz triasnega obdobja, ki so mehansko šibki in olajšujejo gibanje in gubanje prekrivnih plasti.

Ugotovitve te študije zagotavljajo dragocen vpogled v globoko strukturo Sierra de Atapuerca in njene geološke povezave. Razumevanje podzemne geologije te regije je bistvenega pomena za nadaljnje raziskave njene geološke zgodovine in morebitnih posledic za človeški razvoj.

Vir: Pedro Cámara et al, Povezovanje Iberskega pogorja z baskovsko-kantabrijskim bazenom: struktura Sierra de Atapuerca (Španija), morska in naftna geologija (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Vir: CENIEH

