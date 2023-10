Raziskovalci odkrivajo vzrok največjega potresa na Marsu

Raziskovalci z univerze v Oxfordu so odkrili vzrok največjega doslej zabeleženega potresa na Marsu. V nasprotju s prvotnimi prepričanji potresa z magnitudo 4.7, imenovanega S1222a, ni sprožil trk meteorita, temveč precejšnja tektonska aktivnost v Marsovi skorji. Dogodek, ki je trajal najmanj šest ur, je 4. maja 2022 zaznal Nasin pristajalni modul InSight.

Da bi raziskal vzrok potresa, je dr. Benjamin Fernando, glavni raziskovalec, sodeloval z različnimi vesoljskimi agencijami, vključno z Evropsko vesoljsko agencijo, Kitajsko nacionalno vesoljsko agencijo, Indijsko organizacijo za vesoljske raziskave in vesoljsko agencijo Združenih arabskih emiratov. Ta skupna prizadevanja so ekipi omogočila analizo podatkov iz več satelitov, ki krožijo okoli Marsa in pokrivajo veliko površino 144 milijonov km2.

Kljub podobnosti potresa s prejšnjimi, ki so jih sprožili udarci meteoroidov, raziskovalna skupina po mesecih iskanja ni našla dokazov o novem kraterju. To jih je privedlo do zaključka, da je potres posledica sproščanja napetosti v Marsovi skorji in ne zunanjega udarca.

Dr. Fernando je pojasnil, da je napetost v Marsovi skorji posledica milijard let evolucije, vključno z različnim ohlajanjem in krčenjem različnih delov planeta. Medtem ko vzroki za različne stopnje stresa ostajajo nejasni, ugotovitve te študije prispevajo k nadaljnjim preiskavam. Razumevanje teh vzorcev stresa je lahko ključnega pomena pri določanju primernih lokacij za prihodnje človeške naselbine na Marsu.

Skupna prizadevanja tega projekta, ki vključuje več vesoljskih misij, so pozdravili kot načrt za uspešna mednarodna partnerstva pri raziskovanju globokega vesolja. Ugotovitve osvetljujejo edinstveno geološko dinamiko Marsa in pomenijo pomemben korak k razkritju skrivnosti Rdečega planeta.

Viri:

– Naslov: Raziskovalci razkrivajo možen vzrok največjega potresa na Marsu doslej

– Vir: [Ime vira]