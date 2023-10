Odkrito učinkovito zdravljenje zastrupitve z žveplovim ipritom

Žveplov iperit, kemično bojno sredstvo, ki se pogosto uporablja v vojskovanju od prve svetovne vojne, je dolgo časa predstavljalo izziv za raziskovalce pri iskanju učinkovitega zdravljenja. Vendar pa je nedavna študija, ki sta jo izvedla dva raziskovalca z državne univerze v Južni Dakoti, odkrila potencialni terapevtski pristop k zdravljenju zastrupitve z žveplovim ipritom.

Prejšnje raziskave žveplovega iperita so pokazale, da ima plin takojšnje in dolgoročne učinke na svoje žrtve. Takojšnji učinki vključujejo grenak okus v ustih, vonj po česnu, glavobole, izgubo vida, mehurje in krvavečo kožo. Dolgoročni učinki se lahko pokažejo do 40 let po izpostavljenosti in vključujejo zaplete v pljučih, očeh in koži.

Težava pri iskanju zdravljenja je v dejstvu, da ima žveplov iperit več mehanizmov za napad na telo, zaradi česar se razlikuje od drugih kemičnih orožij, ki ciljajo na en encim. Vendar pa so raziskovalci identificirali molekulo, imenovano metimazol, ki kaže stopnjo reaktivnosti z žveplovim iperitom, ne da bi pri tem povzročila poškodbe kože.

Metimazol bi lahko služil kot učinkovita možnost zdravljenja zastrupitve z žveplovim ipritom. Raziskovalci trenutno pripravljajo nepovratna sredstva za nadaljnje raziskave živih organizmov in na koncu omogočijo široko dostopnost tega zdravljenja.

Ugotovitve te študije dajejo upanje tistim, ki so bili izpostavljeni žveplenemu iperitu, in ponujajo možnost zmanjšanja takojšnjih in dolgoročnih toksičnih učinkov plina. V teku so nadaljnje študije za oceno učinkovitosti metimazola in vivo.

Ta preboj pri iskanju učinkovitega zdravljenja zastrupitve z žveplovim iperitom pomeni pomemben napredek na področju raziskav izpostavljenosti kemičnim bojnim sredstvom.

Viri:

– Albert Armoo ​​et al, Metimazol, učinkovito nevtralizacijsko sredstvo derivata žveplovega iperita 2-kloroetil etil sulfida, ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087

– Državna univerza Južne Dakote