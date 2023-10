Raziskovalci odkrivajo edinstven način prepoznavanja promotorja bakterijske transkripcije

Raziskovalci s Kitajske akademije znanosti so naredili pomembno odkritje o načinu prepoznavanja promotorja transkripcije v bakterijah. Profesor Zhu Ping z Inštituta za biofiziko in prof. Feng Yingang na Inštitutu za bioenergijo in bioprocesno tehnologijo Qingdao sta vodila študijo, ki je bila objavljena v Nature Communications.

Ekipa se je osredotočila na Clostridium thermocellum, vrsto anaerobne klostridije, ki učinkovito razgrajuje lignocelulozo skozi multiencimski kompleks, imenovan celulozom. Ta kompleks je dragocen za razvoj bioenergije.

Transkripcijo bakterijske DNA sprožijo holoencimi RNA polimeraze (RNAP), ki so sestavljeni iz sigma (σ) faktorjev, ki prepoznajo promotorske regije DNA. C. thermocellum vsebuje edinstven sigma faktor, imenovan σI (SigI), ki se razlikuje od drugih sigma faktorjev v družini σ70.

Da bi razumeli, kako dejavniki SigI v C. thermocellum prepoznajo promotorje, so raziskovalci razvili ternarni kompleks SigI, RNAP in promotorske DNA. S tehnologijo cryo-EM so določili strukture odprtih kompleksov RNA polimeraza-sigma-promotor (RPo kompleksov), ki jih tvorita dva kompleksa σI C. thermocellum, SigI1 in SigI6.

S primerjavo teh struktur z drugimi transkripcijskimi kompleksi so raziskovalci ugotovili, da ima SigI izrazit mehanizem za prepoznavanje promotorja med faktorji σ v družini σ70. C-terminalna domena SigI (SigIC) prepozna element -35 promotorja prek njegovega motiva vijačnica-obrat-vijačnica. SigIC sodeluje tudi z manjšim utorom DNK elementa -35, kar prispeva k njegovemu edinstvenemu načinu prepoznavanja.

N-terminalna domena SigI (SigIN) prepozna -10 element promotorja in tvori obsežne interakcije protein-DNA. Te interakcije verjetno vplivajo na aktivnost promotorja in določajo moč transkripcije SigI-odvisnih promotorjev za celulozomske gene.

To odkritje osvetljuje, kako C. thermocellum uravnava izražanje genov za celulazo, in zagotavlja vpogled v raznolikost regulacije mikrobne transkripcije. Ugotovitve imajo potencialne aplikacije za modifikacijo in uporabo celulaz.

vir:

– Jie Li et al, Struktura transkripcijskega odprtega kompleksa različnih faktorjev σI, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4