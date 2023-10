Raziskovalci izmerijo magnetno polje v mediju mrka Spider Pulsarja PSR J2051-0827

Raziskovalci iz Astronomskega observatorija Xinjiang (XAO) Kitajske akademije znanosti so prišli do pomembnega odkritja glede magnetnega polja pajkovega pulsarja, imenovanega PSR J2051-0827. Pajkovi pulsarji so vrsta milisekundnega binarnega sistema pulsarjev, za katerega so značilni spremljevalci z majhno maso v kratkoperiodičnih orbitah. V teh sistemih lahko intenzivni pulzarski veter in elektromagnetne emisije erodirajo in potencialno uničijo spremljevalno zvezdo.

Za raziskovanje magnetnih lastnosti PSR J2051-0827 so raziskovalci uporabili sferični radijski teleskop s petsto metrsko odprtino (FAST). Posebej so se osredotočili na preučevanje polarizacijskih značilnosti pulzarja in prisotnosti magnetnega polja v njegovem mediju mrka. Ugotovitve njihove študije so bile objavljene v The Astrophysical Journal 14. septembra.

Med izhodom iz mrka pulsarja so raziskovalci opazili dosledno zmanjšanje mere vrtenja (RM). Ta sprememba v RM je znašala od 60 do -28.7 rad m-2, kar kaže na obstoj pomembnega magnetnega polja v mediju mrka. Na podlagi te spremembe v RM je bila jakost magnetnega polja v vidnem polju ocenjena na 0.1 G.

Raziskovalci so odkrili tudi pojav, znan kot preobrat RM, ki ga je mogoče pripisati spremembam jakosti magnetnega polja vzdolž vidne črte, ki jih povzroča binarno orbitalno gibanje. Ta preobrat RM podpira idejo, da je neposredno okolje pulsarja kompleksno in magnetizirano. Poleg tega študija kaže, da so okolja pajkovih pulsarjev nekaj podobnosti tistim, ki so povezana s hitrimi radijskimi izbruhi (FRB).

Ugotovitve te raziskave prispevajo k našemu razumevanju dinamike in lastnosti pajkovih pulsarjev ter ponujajo vpogled v mehanizme, odgovorne za mrke, opažene v teh sistemih. Študija zagotavlja dragocene informacije o pogojih magnetnega polja v neposredni bližini PSR J2051-0827 in odpira nove poti za nadaljnje raziskave na področju astronomije pulsarjev.

Navedba:

SQ Wang et al, Sprememba mere rotacije med mrkom črne vdove PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Vir: Kitajska akademija znanosti