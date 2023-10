Novo odkritje razkriva starodavne radijske valove iz galaksij pred milijardami let

Nedavno odkritje astronomov je razkrilo fascinanten pojav izpred približno 8 milijard let: zaznavanje radijskih valov, ki izhajajo iz zlitja galaksij. To odkritje je resnično izjemno, ker gre za najstarejši znani primer dogodka, ki je znanstvenike že dolgo begal – hitri radijski izbruh (FRB).

Ta izbruh, ki je trajal manj kot milisekundo, je sprostil osupljivo količino energije, ki je enaka tisti, ki jo naše sonce proizvede v tridesetih letih. Avstralski radijski teleskop SKA Pathfinder, ki se nahaja v zahodni Avstraliji, je sprva zaznal izbruh. Pozneje je zelo veliki teleskop Evropskega južnega observatorija v Čilu določil njegovo natančno lokacijo.

Hitri radijski izbruhi, označeni kot vrsta radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, predstavljajo kratke, a intenzivne izbruhe energije, ki prekašajo večino drugih virov radijskih valov v ogromnem vesolju. Radijski valovi, ki imajo najdaljše valovne dolžine v elektromagnetnem spektru, igrajo ključno vlogo pri različnih astronomskih opazovanjih.

Medtem ko sovodja študije, Ryan Shannon s tehnološke univerze Swinburne v Avstraliji, primerja radijske valove v FRB s tistimi, ki se uporabljajo v mikrovalovnih pečicah, je obseg tega izbruha neprimerljiv. Pravzaprav bi energija, ki jo sprosti ta FRB, zadostovala za mikrovalovno segrevanje "sklede pokovke, dvakrat večje od sonca."

Pred tem odkritjem je bil najstarejši znani hitri radijski izbruh star 5 milijard let, zaradi česar je ta ugotovitev starejša za izjemne 3 milijarde let. Ker je samo vesolje staro približno 13.8 milijarde let, ta dogodek ponuja neprecenljiv vpogled v zgodnje faze galaktičnih formacij in pojavov.

Poleg tega je ta izbruh poleg svoje starodavnosti tudi najdlje odkrit med FRB-ji, zaradi ogromnih razdalj, ki jih morajo astronomi prehoditi, da preučujejo predmete in dogodke iz daljne preteklosti.

Stuart Ryder z univerze Macquarie v Avstraliji, sovodja študije, pripominja: "Zdaj vemo, da hitri radijski izbruhi obstajajo že več kot polovico starosti vesolja."

Medtem ko natančen vzrok FRB ostaja nedosegljiv, vodilna teorija nakazuje, da ti izbruhi izvirajo iz fascinantne vrste nevtronske zvezde, znane kot magnetar. Ti magnetarji so med najekstremnejšimi objekti v vesolju in imajo potencial, da proizvajajo tako izjemne izbruhe energije.

Glede na pogostost FRB, pri čemer se ocenjuje, da se jih dnevno pojavi približno 100,000 v celotnem vesolju, njihovo odkrivanje in preučevanje odpirata ogromen potencial za merjenje in razumevanje porazdelitve snovi v ogromnih prazninah med galaksijami.

Ti izbruhi dejansko predstavljajo vznemirljivo mejo v astronomskih raziskavah, saj obetajo odkritje novih skrivnosti o neizmerni kozmični tapiseriji našega vesolja.

FAQ

Kaj so hitri radijski izbruhi?

Hitri radijski izbruhi (FRB) so kratki izbruhi intenzivnega radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, ki zasenčijo večino drugih virov radijskih valov v vesolju. Trajajo manj kot milisekundo, vendar lahko sprostijo ogromno energije.

Kakšen je pomen nedavnega odkritja starodavnih radijskih valov?

Nedavno odkritje radijskih valov iz združitve galaksij pred približno 8 milijardami let predstavlja najstarejši znani primer hitrih radijskih izbruhov (FRB). To odkritje osvetljuje zgodnje faze galaktičnih formacij in dogodkov ter ponuja dragocen vpogled v zgodovino vesolja.

Kaj je vir hitrih radijskih izbruhov?

Čeprav natančen izvor FRB ostaja negotov, ena od prevladujočih teorij nakazuje, da izvirajo iz ekstremne vrste nevtronske zvezde, imenovane magnetar. Ti magnetarji imajo sposobnost ustvarjanja intenzivnih izbruhov energije, ki jih opazimo v FRB.

Kako pogosti so hitri radijski izbruhi?

Ocenjuje se, da se hitri radijski izbruhi zgodijo približno 100,000-krat na dan nekje v vesolju. Vendar pa je število odkritih FRB-jev razmeroma nizko, le okoli 50 jih je, vključno z nedavno odkritim starodavnim izbruhom, mogoče izslediti nazaj do njihove izvorne galaksije.