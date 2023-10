Nova študija razkriva, kako odrasli razumejo otrokov zgodnji jezik

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z MIT in univerze Harvard, je osvetlila kompleksen proces, kako odrasli dešifrirajo in razumejo zgodnji jezik otrok. Študija je uporabila na tisoče ur transkribiranih zvočnih posnetkov medsebojnega delovanja otrok in odraslih, da bi ustvarila računalniške modele, ki simulirajo, kako odrasli razlagajo, kaj pravijo majhni otroci.

Za razliko od prejšnjih študij, ki so se osredotočale na to, kako se otroci učijo govoriti, je bila ta raziskava namenjena razumevanju perspektive odraslih v procesu usvajanja jezika. Ugotovitve kažejo, da imata razumevanje pogovornega konteksta odraslih in njihovo poznavanje običajnih napačnih izgovarjav otrok ključno vlogo pri razumevanju otrokovih zgodnjih jezikovnih prizadevanj.

Računalniški modeli, razviti v študiji, so razkrili, da so bile napovedi, ki so temeljile izključno na zvokih, ki so jih proizvedli otroci, razmeroma netočne pri določanju, kaj odrasli mislijo, da otroci govorijo. Namesto tega so se najuspešnejši modeli zanašali na analizo velikih segmentov predhodnih pogovorov, da bi zagotovili kontekstualno razumevanje.

Raziskava je tudi poudarila pomen usposabljanja modelov na obsežnih zbirkah podatkov o interakciji odraslih in otrok. To nakazuje, da imajo odrasli visoko usposobljene mehanizme za interpretacijo, ki temelji na kontekstu, kar lahko prispeva k pomoči dojenčkom pri učinkovitejšem usvajanju jezika.

Raziskovalci nameravajo nadalje raziskati, kako lahko poslušanje in odzivi odraslih na otroke izboljšajo učenje jezikov. Verjamejo, da sposobnost odraslih, da razumejo in se odzovejo na otrokova zgodnja govorna prizadevanja, ustvarja sistem povratnih informacij, ki dojenčke motivira k učinkovitejšemu komuniciranju in učenju.

Ta študija zagotavlja dragocen vpogled v zapleteno dinamiko zgodnjega usvajanja jezika in poudarja ključno vlogo, ki jo imajo odrasli pri podpori otrokovemu jezikovnemu razvoju.

FAQ

Kako so raziskovalci preučevali razumevanje zgodnjega jezika otrok pri odraslih?

Raziskovalci so uporabili na tisoče ur transkribiranih zvočnih posnetkov otrok in odraslih med interakcijo, da bi ustvarili računalniške modele.

Kaj je ugotovila študija?

Študija je pokazala, da sta razumevanje pogovornega konteksta s strani odraslih in poznavanje običajnih napačnih izgovarjav otrok ključnega pomena pri razumevanju otrokovih zgodnjih jezikovnih prizadevanj.

Kakšna je bila vloga računalniških modelov v študiji?

Računalniški modeli so pomagali simulirati, kako odrasli razlagajo, kaj pravijo majhni otroci, in razkrili, da so interpretacije, ki temeljijo na kontekstu, natančnejše od napovedi, ki temeljijo izključno na zvokih otrokovega govora.

Kako lahko odrasli pomagajo dojenčkom pri usvajanju jezika?

Visoko usposobljeni mehanizmi odraslih za interpretacijo, ki temelji na kontekstu, prispevajo k učinkovitejšemu usvajanju jezika za dojenčke.

Katere raziskave so načrtovane v prihodnosti?

Raziskovalci nameravajo nadalje raziskati, kako lahko poslušanje in odzivi odraslih na otroke olajšajo učenje jezikov in motivacijo pri dojenčkih.