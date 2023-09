Nova študija razkriva, da supermasivne črne luknje požirajo hrano hitreje, kot je bilo pričakovano

Nedavna študija, ki jo je izvedla univerza Northwestern, je izpodbijala prejšnje domneve o prehranjevalnih navadah supermasivnih črnih lukenj. Medtem ko je prej veljalo, da črne luknje hrano uživajo počasi, nove simulacije kažejo, da jo dejansko požirajo veliko hitreje.

Študija, ki bo kmalu objavljena v The Astrophysical Journal, je uporabila 3D simulacije visoke ločljivosti za raziskovanje obnašanja vrtečih se črnih lukenj. Raziskovalci so ugotovili, da te črne luknje zvijajo okoliški prostor-čas, zaradi česar se plin v akrecijskem disku raztrga. Posledica tega je nastanek notranjega in zunanjega poddiska, pri čemer črna luknja najprej zaužije notranji obroč, nato pa se ponovno napolni z ostanki zunanjega poddiska.

V nasprotju s prejšnjimi teorijami, ki so predlagale, da ta proces traja več sto let, so simulacije pokazale, da se dejansko zgodi v nekaj mesecih. Ta ugotovitev ima pomembne posledice za razumevanje obnašanja kvazarjev, ki so nekateri najsvetlejši objekti na nočnem nebu. Znano je, da kvazarji nenadoma izbruhnejo in nato izginejo brez pojasnila, nova študija pa ponuja možno razlago za to drastično vedenje.

Vodilni raziskovalec, Nick Kaaz z univerze Northwestern, je pojasnil, da klasična teorija akrecijskega diska ne more pojasniti hitrih sprememb, opaženih v kvazarjih. Vendar pa simulacije, izvedene v tej študiji, kažejo, da bi lahko uničenje in obnavljanje notranjih predelov diska pojasnilo te razlike.

Ključni vpogled v študijo je, da so bile prejšnje predpostavke o poravnavi akrecijskega diska z vrtenjem črne luknje napačne. Simulacije so pokazale, da je območje, ki obdaja črno luknjo, veliko bolj turbulentno, kot se je prej mislilo. V simulacijah so bili upoštevani plinska dinamika, magnetna polja in splošna relativnost črnih lukenj, kar je zagotovilo natančnejši model njihovega obnašanja.

Proces trganja in hranjenja poteka v območju, kjer zvijanje prostora-časa črne luknje tekmuje s trenjem in pritiskom znotraj diska. Posledica tega je trčenje notranjega in zunanjega diska, kar vodi do tega, da notranji disk požre črna luknja. Gravitacija črne luknje nato potegne plin iz zunanjega območja, da ponovno napolni notranji del in s tem zaključi cikel.

Ta študija ne osvetljuje samo prehranjevalnih navad supermasivnih črnih lukenj, temveč ponuja tudi vpogled v obnašanje kvazarjev. Z nadaljnjimi raziskavami bodo znanstveniki morda lahko bolje razumeli mehanizme, ki so odgovorni za dramatične spremembe, opažene v teh kozmičnih pojavih.

