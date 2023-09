Študije ugotavljajo, da so ribniki, ki jih je ustvaril človek, lahko neto oddajniki toplogrednih plinov

Nova raziskava, ki jo je izvedla univerza Cornell, razkriva, da ribniki, ki jih je ustvaril človek, pomembno vplivajo na emisije toplogrednih plinov. Dve povezani študiji, ki so ju izvedli raziskovalci iz Cornella, sta začela kvantificirati učinke človeških in naravnih ribnikov na svetovni proračun toplogrednih plinov, kar zagotavlja dragocen vpogled v temo, ki ni dobro razumljena.

Študije so pokazale, da so lahko ribniki, če seštejemo emisije in shranjevanje ogljika v ribnikih, ki jih je ustvaril človek, neto onesnaževalci toplogrednih plinov. Prejšnje ocene kažejo, da lahko ribniki, ki so opredeljeni kot vodna telesa s površino 5 hektarjev ali manj, prispevajo 5 % svetovnih emisij metana. Vendar bi lahko brez natančnih meritev v številnih ribnikih ta odstotek znašal od polovice do dvakratnika ocenjenega zneska. Poleg tega obstajajo omejene ocene stopenj zakopavanja ogljika v ribnike.

Ena študija, ki so jo izvedli raziskovalci, se je osredotočila na količino ogljika, ki je bila zasežena v 22 posebej izbranih ribnikih. Raziskovalci so pregledali pretekle dejavnosti upravljanja in izmerili debelino sedimenta in vsebnost ogljika v ribnikih. Ugotovili so, da na stopnje zakopavanja ogljika v ribnikih vplivajo dejavniki, kot so vodne rastline, ribe in ravni hranil. Študija je tudi razkrila, da tako naravni kot ribniki, ki jih je ustvaril človek, po vsem svetu vežejo precejšnjo količino ogljika, kar kaže, da je sekvestracija ogljika v ribnikih podcenjena.

Druga študija je raziskovala sezonske emisije toplogrednih plinov iz določenih poskusnih ribnikov Cornell. Večino izpuščenih plinov predstavlja metan, močan toplogredni plin. Študija je tudi poudarila pomen pogostega vzorčenja za natančno upoštevanje emisij toplogrednih plinov iz ribnikov.

Na splošno te študije kažejo, da imajo ribniki vlogo pri emisijah toplogrednih plinov in shranjevanju ogljika. Čeprav so ribniki zaradi sproščanja metana trenutno lahko neto onesnaževalci toplogrednih plinov, obstaja možnost, da postanejo neto ponori z zmanjšanjem emisij metana. Ugotovitve predlagajo tudi uporabo mehurčkov ali podvodnih obtočnih črpalk za zmanjšanje emisij metana v ribnikih.

Nadaljnje raziskave in razumevanje vloge ribnikov pri emisijah toplogrednih plinov so ključnega pomena za natančno podnebno modeliranje in napovedi.

(Vir: Cornell)