Fascinantne lastnosti ostanka supernove 1E 0102.2–7219, ki so jih razkrili astronomi

Nedavna študija, ki jo je izvedla mednarodna skupina astronomov z uporabo avstralskega teleskopa Compact Array (ATCA) in Atacama Large Millimeter/submilimeter Array (ALMA), je zagotovila nov vpogled v lastnosti in naravo ostanka supernove, znane kot 1E 0102.2–7219. Študija, objavljena v reviji Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, osvetljuje fascinantne značilnosti te kozmične strukture.

Ostanki supernove (SNR) so ekspanzivne in razpršene strukture, ki so posledica eksplozije supernove. Ti ostanki so sestavljeni iz izvrženega materiala iz eksplozije in medzvezdnega materiala, ki ga je odnesel udarni val, ki ga je povzročila eksplodirana zvezda.

1E 0102.2–7219, znan tudi kot E0102, je mladi SNR s kolapsom jedra, ki se nahaja v Malem Magellanovem oblaku (SMC) – pritlikavi galaksiji, ki kroži okoli Rimske ceste. S svojo svetlo, obročasto strukturo in zunanjim robom, ki sledi naprej premikajočemu se udarnemu valu, je E0102 pritegnil zanimanje raziskovalcev od svojega odkritja leta 1981. Prejšnja opazovanja so ocenila starost E0102 na približno 1,738 let, pri čemer je Masa matične zvezde, ki je eksplodirala, je ocenjena na 32 do 50 sončnih mas.

Da bi pridobili dodatne vpoglede, je skupina astronomov pod vodstvom Ramija ZE Alsaberija z Univerze Western Sydney v Penrithu v Avstraliji zaposlila ATCA in ALMA za opazovanje E0102 v visoki ločljivosti in občutljivosti.

Njihova opazovanja so pokazala, da ima E0102 obročasto morfologijo s povprečnim polmerom približno 20.2 svetlobnih let, skupaj s strukturo, podobno mostu. Predvsem je osrednji del E0102 pokazal značilen vodoravni most ali prečko podobno značilnost.

Raziskovalci so tudi odkrili, da ima spektralni indeks E0102, ki opisuje obnašanje radijskega sevanja pri različnih valovnih dolžinah, srednjo vrednost -0.54. Natančnejša analiza je pokazala, da je bil spektralni indeks strmejši (približno -0.6) pri notranjem in zunanjem radiju, medtem ko so bili pri vmesnih radijih opaženi ravni gradienti. Najsvetlejšo radijsko sevanje smo opazili v severovzhodnem delu E0102.

Pomembno je, da so opazovanja razkrila polarizirana območja znotraj lupine E0102 z izmerjeno povprečno delno polarizacijo 7 % oziroma 12 % pri frekvencah 5,500 oziroma 9,000 MHz. Te meritve so astronomom omogočile izračun jakosti magnetnega polja vidnega polja, ki je bilo določeno na 44 µG, z enakomernim poljem 65±5 µG.

Kar zadeva okolje, ki obkroža E0102, so raziskovalci identificirali oblak nevtralnega atomskega vodika (HI), ki se nahaja proti ostanku, z razponom hitrosti približno 160–180 km/s. Poleg tega so votlini podobno strukturo opazili pri hitrosti 163.7–167.6 km/s.

Če povzamemo, obsežna analiza, ki so jo izvedli raziskovalci, je potrdila, da so lastnosti E0102 v skladu s tistimi, ki so običajno povezane z ostanki mladih supernov. Opazili so tudi, da relativno nizka integrirana linearna polarizacija tega ostanka kaže na visoko stopnjo turbulence.

