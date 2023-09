Nova lestvica tlaka razkriva, da Zemljino notranje jedro vsebuje dvakrat več lahkega materiala kot je bilo prej ocenjeno

Znanstveniki RIKEN-ovega centra SPring-8 so razvili novo tlačno lestvico, ki omogoča natančnejše merjenje tlaka, zlasti v Zemljinem jedru. Ugotovljeno je bilo, da je prejšnja lestvica precenila pritisk za več kot 20 %. Z uporabo napredne tehnologije rentgenskih žarkov so se raziskovalci lahko izognili velikim približkom in odkrili, da notranje jedro Zemlje vsebuje približno dvojno količino lahkega materiala, kot je bilo predhodno ocenjeno. Njihove ugotovitve imajo pomembne posledice za razumevanje sestave Zemlje in njenega razvoja.

Natančna lestvica tlaka je ključnega pomena za razumevanje sestave Zemlje, zlasti jedra. Medtem ko je splošno sprejeto, da je jedro večinoma sestavljeno iz železa, dokazi kažejo, da vsebuje tudi lažje materiale. Z uporabo nove lestvice tlaka za interpretacijo seizmološkega modela je raziskovalna skupina ugotovila, da notranje jedro vsebuje približno dvakrat večjo količino lahkega materiala, kot so mislili prej. Dejansko je skupna masa lahkega materiala v celotnem jedru verjetno petkrat ali več večja od mase zemeljske skorje.

Za določitev nove lestvice tlaka so raziskovalci uporabili neelastično rentgensko sipanje (IXS) za merjenje hitrosti zvoka vzorca renija pod pritiskom. Zdrobili so majhen vzorec renija med dva diamantna kristala v celici Diamond Anvil Cell. Z natančnim merjenjem premikov v energiji rentgenskih žarkov, razpršenih iz renija, so raziskovalci lahko določili hitrost zvoka in gostoto vzorca, kar jim je omogočilo izračun tlaka.

Gostoto renija pri visokem tlaku je relativno enostavno izmeriti, medtem ko je merjenje hitrosti zvoka zahtevnejše. Vendar pa je delo ekipe utrlo pot drugim znanstvenikom, da za določitev tlaka uporabijo enostavnejšo meritev gostote.

Posledice te nove lestvice tlaka presegajo samo razumevanje sestave Zemlje. Prav tako nakazuje, da je potrebna ponovna ocena odvisnosti različnih lastnosti materiala od tlaka, saj je bila večina prejšnjih meritev opravljena pri tlakih, ki so podobni ali višji od tlaka Zemljinega jedra. Poleg tega lahko pričakujemo podobne spremembe v strukturi drugih planetov, če upoštevamo novo lestvico tlaka.

Skratka, razvoj nove tlačne lestvice z uporabo napredne tehnologije rentgenskih žarkov je zagotovil natančnejšo meritev tlaka v Zemljinem jedru. Odkritje, da notranje jedro vsebuje dvojno količino lahkega materiala, kot je bilo prej ocenjeno, ima pomembne posledice za naše razumevanje sestave Zemlje in njenega razvoja.

