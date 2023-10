8 milijard let star radijski izbruh bi lahko pomagal rešiti skrivnost manjkajoče snovi v vesolju

Znanstveniki so naredili pomemben preboj v razumevanju skrivnosti manjkajoče snovi v vesolju. 8 milijard let star hitri radijski izbruh (FRB), najstarejši in najbolj oddaljen doslej opažen, izvira iz trkov galaksij. Ta FRB, označen kot FRB 20220610A, je zaznal avstralski kvadratni kilometer Array Pathfinder (ASKAP) v Zahodni Avstraliji.

FRB so kratki izbruhi radijskih valov, ki trajajo milisekunde, njihov izvor pa ostaja neznan. Vendar bi lahko ta rekordni FRB, ki izhaja iz zlivanja galaksij, pomagal osvetliti izvor teh skrivnostnih izbruhov. Izbruh je v milisekundah sprostil toliko energije, kot jo sonce proizvede v 30 letih.

Manjkajoča snov v vesolju se nanaša na dejstvo, da je polovica pričakovane snovi nezaznavna. Ta manjkajoča snov, sestavljena iz atomov, imenovanih barioni, ni temna snov, temveč "navadna" snov, ki je redko porazdeljena med galaksijami. Sedanje tehnike so neučinkovite pri odkrivanju te snovi, ker je tako razpršena in vroča.

Znanstveniki, vključno s pokojnim avstralskim astronomom Jean-Pierrom 'J-P' Macquartom, so raziskovali uporabo FRB kot orodja za odkrivanje te izmuzljive snovi. Ko FRB potujejo na ogromne razdalje, njihovo sevanje razprši manjkajoča snov. Ta razpršenost omogoča znanstvenikom, da izmerijo gostoto vesolja in poiščejo manjkajočo barionsko snov.

Raziskava ekipe potrjuje Macquartovo razmerje, ki kaže, da dlje ko je FRB oddaljen, več difuznega plina razkriva med galaksijami. Z okoli 50 FRB-ji, ki so trenutno izsledeni do njihovih virov, znanstveniki predvidevajo, da jih bodo v prihodnosti odkrili na tisoče drugih. Prihajajoči teleskopi Square Kilometer Array (SKA) v Avstraliji in Južni Ameriki ter Extremely Large Telescope (ELT) v Čilu bodo zagotovili nadaljnje vpoglede v izvor FRB in strukturo vesolja.

Raziskava ekipe ASKAP je bila objavljena v reviji Science in poudarja potencial FRB pri razumevanju manjkajoče snovi in ​​sestave vesolja.

