Študija kaže, da geni, podedovani od neandertalcev, povečajo resnost COVID-19

Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci z italijanskega Inštituta za farmakološke raziskave Mario Negri, je razkrila, da so posamezniki, ki so preboleli hude primere COVID-19, bolj verjetno imeli specifične gene, ki so jih podedovali od neandertalcev. Študija se je osredotočila na provinco Bergamo, ki je bila epicenter pandemije v Italiji.

Raziskava, objavljena v reviji iScience, je pokazala, da je pomemben del človeškega genoma povezan s tveganjem za okužbo s COVID-19 in razvoj hudih simptomov, zlasti med prebivalci na najbolj prizadetih območjih. Študija je vključevala 1,200 udeležencev, analiza pa je pokazala, da so trije od šestih genov v regiji na kromosomu 3 povezani s povečano dovzetnostjo za hudo obliko COVID-19. Ti geni vključujejo CCR9 in CXCR6, ki igrata vlogo pri aktivnosti belih krvnih celic in vnetju med okužbami, ter LZTFL1, ki uravnava razvoj in delovanje celic dihalnih poti.

Raziskovalci so opozorili, da ostaja nejasno, kateri gen med tremi igra najpomembnejšo vlogo. Poleg tega je študija odkrila 17 novih genomskih regij, ki so lahko povezane s hudo boleznijo ali tveganjem okužbe.

Ena posebej zanimiva ugotovitev študije je bila, da so bili trije od šestih genov, povezanih z resnostjo COVID-19, podedovani od neandertalcev, natančneje od genoma Vindija, odkritega na Hrvaškem. Medtem ko so ti geni morda nekoč ščitili neandertalce, zdaj povzročajo čezmeren imunski odziv pri sodobnih ljudeh, kar vodi v hujše bolezni.

Študija je tudi pokazala, da so imeli posamezniki s haplotipom neandertalca znatno večje tveganje za razvoj hudega covida-19, ki je zahteval intenzivno nego in mehansko ventilacijo v primerjavi s tistimi brez te genetske dediščine. Prisotnost haplotipa neandertalca je bila povezana tudi z višjo stopnjo hudih primerov med sorodniki v prvem kolenu.

Ta študija zagotavlja nadaljnje dokaze o vlogi, ki jo ima genetika pri določanju resnosti COVID-19. Razumevanje teh genetskih dejavnikov bi lahko pomagalo identificirati posameznike, ki so lahko bolj dovzetni za hudo bolezen, in zagotoviti ustrezne posege.

Viri:

– Študija: iScience journal

– Giuseppe Remuzzi, direktor Inštituta Mario Negri

– Marina Noris, vodja Centra za človeško genomiko Inštituta Mario Negri

– Študija iz leta 2022 Karolinska Institutet in Max Planck Institute