Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je naredila dih jemajoč let nad Tasmanijo in pustila gledalce navdušene nad prizorom. ISS, ki kroži okoli Zemlje na višini več kot 400 kilometrov, je krasila nebo nad severozahodom Tasmanije okoli 4 na jasen petek popoldne. V samo eni minuti je zdrsel nad Velikim jezerom in Hobartom ter v svoje posnetke zajel skoraj celotno državo.

ISS približno vsakih 90 minut opravi kroženje okoli Zemlje po skoraj popolni krožni poti. To daje gledalcem občasne priložnosti, da so priča njegovemu veličastnemu prehodu čez različne regije sveta. Za tiste v Tasmaniji bo ISS spet viden v petek zvečer ob 8 za približno 58 minut in pozneje ob 5 za 10 minuto, odvisno od vidljivosti in oblačnosti. Dodatne možnosti ogleda vključujejo soboto ob 34, nedeljo ob 1 in 9 ter ponedeljek okoli 46.

Na žalost konkretni posnetki, omenjeni v izvirnem članku, niso na voljo tukaj, vendar bodite prepričani, da je pogled na ISS, ki leti nad Tasmanijo, resnično očarljiv.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je Mednarodna vesoljska postaja?

O: Mednarodna vesoljska postaja je bivalna vesoljska postaja, ki služi kot večnacionalni projekt sodelovanja, ki vključuje vesoljske agencije iz različnih držav, vključno z NASA, Roscosmos, ESA, JAXA in CSA.

V: Kako pogosto ISS kroži okoli Zemlje?

O: ISS opravi obhod okoli Zemlje vsakih 90