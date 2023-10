Astronomi odkrili kristale kremena v atmosferi eksoplaneta WASP-17b

Astronomi so s pomočjo vesoljskega teleskopa Jamesa Webba prišli do vznemirljivega odkritja: prvič so v atmosferi eksoplaneta zaznali drobne kristale kremena, ki vsebujejo silicijev dioksid. Eksoplanet, imenovan WASP-17b, je vroč plinski velikan in verjeten vir teh nanodelcev silicijevega dioksida.

Silicijev dioksid je običajen mineral na Zemlji in je znan po svoji prisotnosti v pesku na plažah ter uporabi v proizvodnji stekla. Raziskovalci verjamejo, da se kristali kremena v atmosferi WASP-17b vrtinčijo v njegovih oblakih.

Odkritje kremena na eksoplanetu nudi astronomom dragocen vpogled v sestavo in naravo teh oddaljenih svetov. Prav tako postavlja vprašanja o pogojih, ki so potrebni za nastanek takšnih kristalov v ekstremnem okolju plinskega velikana.

Vesoljski teleskop Jamesa Webba je največji in najmočnejši vesoljski teleskop, ki je bil kdaj koli zgrajen. Njegove napredne zmogljivosti omogočajo znanstvenikom opazovanje nebesnih objektov z izjemno jasnostjo in podrobnostmi. S preučevanjem ozračja eksoplanetov lahko astronomi izvedo več o njihovi kemični sestavi in ​​potencialno prepoznajo znake primernosti bivanja.

To odkritje kristalov kremena na WASP-17b je pomemben korak naprej v našem razumevanju eksoplanetov. Poudarja raznolikost in kompleksnost teh oddaljenih svetov in odpira nove poti za preučevanje njihove atmosfere.

Viri:

– CNN (virni članek)