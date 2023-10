Astronomi odkrili drobne kremenčeve kristale v atmosferi eksoplaneta WASP-17b

Astronomi, ki uporabljajo vesoljski teleskop James Webb, so prišli do vznemirljivega odkritja. Prvič v zgodovini so zaznali drobne kremenčeve kristale, ki vsebujejo silicijev dioksid v atmosferi eksoplaneta. Eksoplanet, znan kot WASP-17b, je plinasti velikan, ki se nahaja 1,300 svetlobnih let od Zemlje.

Prejšnja opazovanja vesoljskega teleskopa Hubble so pokazala prisotnost aerosolov ali drobnih delcev v ozračju WASP-17b. Vendar pa raziskovalci niso pričakovali, da bodo ti aerosoli izdelani iz kremena. Kremen, glavna sestavina kremena, je pogost mineral na Zemlji in se uporablja za proizvodnjo stekla.

Zaznavanje je bilo opravljeno s srednjim infrardečim instrumentom na teleskopu Webb. Raziskovalci so bili nad odkritjem navdušeni, saj so pričakovali, da bodo namesto kremena našli magnezijeve silikate. Magnezijevi silikati so bili že odkriti v atmosferi eksoplanetov, vendar je kremen nova najdba.

Prisotnost kremena v atmosferi WASP-17b bi lahko znanstvenikom pomagala bolje razumeti materiale, ki tvorijo planetarna okolja, drugačna od našega. Visokogorske oblake na planetu, kjer so našli nanodelce kremena, oblikujejo ekstremne razmere. S temperaturami okoli 2,700 stopinj Fahrenheita in tlakom, ki je tisočinka tistega, ki ga doživljamo na zemeljskem površju, lahko trdni kristali nastanejo neposredno iz plina, ne da bi šli najprej skozi tekočo fazo.

WASP-17b je plimsko priklenjen na svojo zvezdo, kar pomeni, da je ena stran vedno obrnjena proti zvezdi in doživlja žgoče temperature, medtem ko druga stran ostaja hladnejša. Raziskovalci špekulirajo, da se delci kremena vrtinčijo v atmosferi eksoplaneta, ki jih poganjajo hitri vetrovi.

Odkritje kristalov kremena v atmosferi WASP-17b zagotavlja dragocen vpogled v sestavo vročih plinastih velikanov, kot je ta. Z razumevanjem različnih materialov, prisotnih v atmosferi eksoplanetov, lahko znanstveniki pridobijo širše razumevanje njihove splošne sestave in tega, kako oblikujejo svoje okolje.

Občutljive detekcije vesoljskega teleskopa Jamesa Webba spreminjajo naše razumevanje eksoplanetov in njihovih atmosferskih razmer. Z odkrivanjem novih podrobnosti o eksoplanetih lahko raziskovalci poglobijo naše razumevanje vesolja in raznolikih okolij, ki obstajajo zunaj našega sončnega sistema.

Viri:

– [The Astrophysical Journal Letters] (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

–CNN