Nobelova nagrada za kemijo 2023: odkritje in sinteza kvantnih pik

Nobelovo nagrado za kemijo 2023 so prejeli trije znanstveniki za njihovo prelomno delo pri odkrivanju in sintezi kvantnih pik. Lastnosti teh nanodelcev, ki oddajajo svetlobo na različnih valovnih dolžinah glede na njihovo velikost, je razkril fizikalni kemik Louis Brus. V nedavnem pogovoru s podcastom The Conversation Weekly je Brus razpravljal o svojem naključnem odkritju in kasnejšem vplivu kvantnih pik.

Ko je delal v Bell Labs v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je Brus med preučevanjem raztopin polprevodniških delcev, imenovanih koloidi, naletel na kvantne pike. Z usmerjanjem laserjev na te koloide je opazil, da oddane barve niso dosledne. To ga je pripeljalo do raziskovanja edinstvenih sprememb v spektru in lastnosti samih delcev, ko so bili zelo majhni.

Kvantne pike so nanokristali, ki absorbirajo svetlobo in jo ponovno oddajajo pri različnih valovnih dolžinah, odvisno od njihove velikosti. Čeprav so manjši od valovne dolžine vidne svetlobe in jih ni mogoče videti pod optičnim mikroskopom, jih je mogoče opazovati s posebnimi mikroskopi, kot je elektronski mikroskop. Za njihovo demonstracijo lahko uporabimo živobarvne steklene bučke z raztopinami, ki vsebujejo različne velikosti kvantnih pik.

Zanimivo je, da Brus ni vedel za prejšnja opazovanja kvantnih pik, ki jih je opravil ruski znanstvenik Aleksej Ekimov. Zaradi hladne vojne so bile Ekimovove raziskave objavljene izključno v ruščini in ni mogel odpotovati na Zahod, da bi razpravljal o svojih ugotovitvah. Šele po naključnem odkritju člankov Ekimova v tehnološki literaturi je Brus prišel do njega in na koncu sta se srečala v času Glasnosti v poznih osemdesetih.

Proizvodnja in stabilnost kvantnih pik sta na začetku predstavljali izziv, vendar se je Moungi Bawendi, še en dobitnik Nobelove nagrade, lotil tega problema v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Od takrat so kvantne pike našle uporabo na različnih področjih, zlasti v biološkem slikanju. Biokemiki so jih uporabili za preslikavo celic in organov tako, da so jih pritrdili na druge molekule. Poleg tega so bili ključni pri odkrivanju tumorjev in kirurškem vodenju.

Odkritje in sinteza kvantnih pik sta utrla pot številnim napredkom v znanosti in tehnologiji. Raziskovanje njihovih aplikacij še naprej razkriva nove možnosti za te izjemne nanodelce.

Viri: podcast The Conversation Weekly