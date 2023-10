Novosti v ruskem programu raziskovanja vesolja

By

Predsednik Vladimir Putin je napovedal, da naj bi nova ruska orbitalna postaja, ki naj bi nasledila Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), začela delovati do leta 2027. Ta novica je prišla po neuspehu ruskega lunarnega programa v začetku tega leta, z neuspehom svojega prvega posnetka lune po 47 letih. Kljub temu nazadovanju je Putin potrdil, da Rusija ostaja zavezana svojemu lunarnemu programu.

Putin je na srečanju z predstavniki vesoljske industrije poudaril pomen pravočasnega razvoja ruskega vesoljskega programa, zlasti kar zadeva vesoljske polete s posadko. Poudaril je, da mora nova orbitalna postaja vključevati najnovejše dosežke znanosti in tehnologije ter biti sposobna izpolnjevati prihodnje naloge raziskovanja vesolja.

Jurij Borisov, vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos, je ponovil Putinovo stališče glede potrebe po ruski orbitalni postaji. Poudaril je, da bo ISS, ki deluje že 25 let, dosegla svoje meje okoli leta 2030. Če Rusiji do leta 2024 ne bo uspelo začeti dela na ustvarjanju lastne orbitalne postaje, obstaja nevarnost izgube zmogljivosti vesoljskih poletov s posadko zaradi do izteka ISS.

Putin je glede ponesrečenega pristanka plovila Luna-25 na Luninem južnem polu avgusta izrazil razočaranje nad tehničnimi nesrečami, a zagotovil, da se bo lunarni program nadaljeval. Poudaril je pomen učenja na napakah in uporabe pridobljenih izkušenj za prihodnja prizadevanja.

V zvezi z luninim programom je Borisov razkril, da bi lahko prišlo do premika v urniku, pri čemer bi lahko naslednjo izstrelitev Lune prestavili na leto 2026 namesto na prvotno načrtovano leto 2027.

S temi nedavnimi dogodki želi Rusija ohraniti svojo oporo pri raziskovanju vesolja in še naprej premikati meje vesoljskih poletov s posadko.

