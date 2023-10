Rusija načrtuje novo orbitalno vesoljsko postajo do leta 2027

By

Ruski predsednik Vladimir Putin je potrdil zavezo svoje države k izgradnji nove orbitalne vesoljske postaje, ki bo nadomestila Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Kljub nedavnim padcem in izzivom, s katerimi se sooča ruska vesoljska industrija, si Putin prizadeva, da bo prvi segment nove postaje v orbiti do leta 2027.

Pred tem je Rusija izjavila, da se namerava umakniti z ISS, kjer so njeni kozmonavti stalno prisotni in ima država ključno vlogo. Vendar se je fokus zdaj preusmeril na razvoj nove ruske orbitalne vesoljske postaje kot glavnega cilja državne vesoljske agencije Roscosmos.

Med televizijskim srečanjem s strokovnjaki v tem sektorju je Putin poudaril potrebo po kontinuiteti in izjavil: "Cilj je, da ne bo vrzeli, da bo delo v koraku z izčrpavanjem virov ISS." Pozval je tudi k pravočasni izvedbi projekta in napovedal, da naj bi prvi segment zagnali do leta 2027.

Ruska vesoljska industrija se sooča z dolgoletnimi težavami s financiranjem, poleg korupcijskih škandalov in drugih neuspehov. Avgusta je modul Luna-25 med manevri pred pristankom doživel nesrečo in strmoglavil na Lunino površino. Kljub temu nazadovanju je Putin priznal zapletenost vesoljskih dejavnosti in izrazil odločenost, da se bo iz teh izkušenj učil, da bi preprečil prihodnje napake.

Poleg obravnavanja izzivov znotraj industrije je Putin tiste, ki nadzorujejo sektor, pozval, naj povečajo plače, privabijo tuje strokovnjake in povečajo udeležbo zasebnih podjetij. Cilj teh prizadevanj je okrepiti vesoljske zmogljivosti države in zagotoviti uspešno izvedbo nove orbitalne vesoljske postaje.

ISS, simbol mednarodnega sodelovanja predvsem med ZDA in Rusijo, se je začela leta 1998 in je bila prvotno predvidena za razgradnjo leta 2024. Vendar NASA zdaj ocenjuje, da lahko deluje do leta 2030. Z razvojem nove ruske orbite vesoljske postaje si Rusija prizadeva ohraniti svojo prisotnost pri raziskovanju vesolja, hkrati pa spodbujati partnerstva z drugimi državami.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Zakaj namerava Rusija zgraditi novo vesoljsko postajo?

Rusija namerava zamenjati zastarelo Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) z novo orbitalno vesoljsko postajo. Ta odločitev omogoča Rusiji, da nadaljuje svojo prisotnost v raziskovanju vesolja, ohrani vodilno vlogo v tem sektorju in zagotovi nemoteno znanstveno raziskovanje.

2. Kdaj bo izstreljen prvi segment nove vesoljske postaje?

Ruski predsednik Vladimir Putin je izjavil, da je cilj izstrelitve prvega segmenta nove orbitalne vesoljske postaje leto 2027.

3. S kakšnimi izzivi se sooča ruska vesoljska industrija?

Ruska vesoljska industrija se je v zadnjih letih soočala s težavami financiranja, korupcijskimi škandali in nazadovanjem. Ta vprašanja so poudarila potrebo po reformah, vključno z izboljšanim financiranjem, boljšim vodenjem projektov in okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.

4. Kaj se je zgodilo z ruskim modulom Luna-25?

Rusija se je znašla v zadregi, ko je modul Luna-25 med manevri pred pristankom strmoglavil na Lunino površino. Kljub temu nazadovanju je ruski predsednik Putin poudaril pomen učenja na napakah in njihove uporabe za izboljšanje prihodnjih misij.

5. Kako namerava Rusija obravnavati izzive v svoji vesoljski industriji?

Rusija se želi spoprijeti z izzivi v svoji vesoljski industriji z reševanjem nizkih plač, privabljanjem tujih strokovnjakov in povečanjem udeležbe zasebnih podjetij. Namen teh ukrepov je podpirati rast in trajnost ruskih vesoljskih zmogljivosti.