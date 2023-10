Rusija načrtuje izstrelitev novega segmenta vesoljske postaje do leta 2027, kljub nedavnim neuspehom

By

Ruski predsednik Vladimir Putin je potrdil, da bo prvi segment nove ruske vesoljske postaje, ki se razvija, da bi nadomestila Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), izstreljen v orbito do leta 2027. Ta napoved je prišla kljub nedavnim neuspehom, s katerimi se sooča rusko vesolje. industrija.

Medtem ko je Rusija že prej izjavila, da se namerava umakniti iz ISS, se je osredotočila na gradnjo lastne orbitalne vesoljske postaje. Putin je poudaril pomen zagotavljanja nemotenega prehoda med obema postajama in dejal, da bi moralo delo na novi vesoljski postaji slediti izčrpavanju virov ISS.

Avgusta se je Rusija soočila z velikim neuspehom, ko je njen modul Luna-25 med manevri pred pristankom strmoglavil na lunino površino. Vendar je Putin priznal, da so napake neizogibne pri tako zapletenem prizadevanju, in se zavezal, da se bo učil iz te izkušnje, da bi se izognil prihodnjim nesrečam.

Poleg obravnave tehničnih izzivov je Putin izpostavil tudi potrebo po rešitvi vprašanj, povezanih z nizkimi plačami v ruski vesoljski industriji. Pozval je k prizadevanjem za privabljanje tujih strokovnjakov in povečanju vključevanja zasebnih podjetij v sektor.

ISS, simbol mednarodnega sodelovanja med ZDA in Rusijo, naj bi bila sprva razgrajena leta 2024. Vendar Nasa ocenjuje, da lahko deluje do leta 2030. Rusija načrtuje, da bo prvi segment svoje nove vesoljske postaje izstrelila do leta 2027 dokaže svojo zavezanost ohranjanju močne prisotnosti pri raziskovanju vesolja.

Kljub težavam s financiranjem, korupcijskim škandalom in drugim oviram, s katerimi se sooča ruska vesoljska industrija, Putinova napoved poudarja odločenost Rusije, da ostane v ospredju raziskovanja vesolja. Uspešna izstrelitev in delovanje novega segmenta vesoljske postaje bosta pomenila pomemben mejnik za ambiciozen vesoljski program Rusije.

FAQ

V: Zakaj Rusija gradi novo vesoljsko postajo, ki bo nadomestila ISS?

O: Rusija je napovedala, da se namerava umakniti iz ISS in dala prednost razvoju lastne orbitalne vesoljske postaje.

V: Kdaj bo prvi segment nove ruske vesoljske postaje izstreljen v orbito?

O: Ruski predsednik Vladimir Putin je izjavil, da bi moral biti prvi segment nove vesoljske postaje v orbiti do leta 2027.

V: S kakšnimi izzivi se sooča ruska vesoljska industrija?

O: Ruska vesoljska industrija se sooča s težavami pri financiranju, korupcijskimi škandali in nedavnimi neuspehi, kot je strmoglavljenje modula Luna-25 na lunino površino.

V: Kako dolgo bo ISS še deloval?

O: Čeprav je bilo prvotno predvideno, da bo ISS razgrajena leta 2024, NASA ocenjuje, da lahko nadaljuje z operacijami do leta 2030.

