Rusija načrtuje novo vesoljsko postajo do leta 2027

Ruski predsednik Vladimir Putin je predstavil načrte za izgradnjo nove vesoljske postaje, ki bo nadomestila starajočo se Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) do leta 2027, kljub nedavnim neuspehom. Odločitev je prišla, ko želi Rusija ohraniti stalno človeško prisotnost v vesolju in zagotoviti gladek prehod z ISS na novo orbitalno platformo.

Ustanovitev nove ruske vesoljske postaje je postala glavna prednostna naloga Roscosmosa, državne vesoljske agencije. Putin je poudaril potrebo po nemotenem prehodu in izjavil, da je "cilj, da ne bo vrzeli, da bo delo v koraku z izčrpavanjem virov ISS."

Medtem ko težave s financiranjem, korupcijski škandali in druge ovire v zadnjih letih pestijo rusko vesoljsko industrijo, Putin ostaja optimističen glede prihodnosti. Priznal je strmoglavljenje modula Luna-25 na Lunino površje med njegovo prvo misijo po desetletjih in jo označil za "negativno izkušnjo", a obljubil, da se bo iz nje nekaj naučil.

Da bi rešili tekoče izzive, je Putin pozval oblasti, naj obravnavajo vprašanje nizkih plač v vesoljski industriji in spodbudijo tuje strokovnjake, da prispevajo svoje strokovno znanje. Spodbudil je tudi večjo udeležbo zasebnih podjetij za spodbujanje inovacij in pospeševanje raziskovanja vesolja.

ISS, ki je bila ustanovljena leta 1988 s sodelovanjem med Združenimi državami in Rusijo, naj bi bila razgrajena leta 2024. Vendar NASA meni, da lahko postaja deluje do leta 2030. Putinova napoved poudarja zavezanost Rusije ohranjanju prisotnosti v vesolju in zagotavljanju gladek prehod na novo postajo.

Pogosta vprašanja:

V: Zakaj namerava Rusija zamenjati ISS?

O: Rusija namerava zamenjati ISS, da bi ohranila stalno človeško prisotnost v vesolju in zagotovila nemoten prehod.

V: Kdaj bo nova ruska vesoljska postaja v orbiti?

O: Prvi segment nove vesoljske postaje naj bi bil po besedah ​​predsednika Putina v orbiti do leta 2027.

V: S kakšnimi izzivi se sooča ruska vesoljska industrija?

O: Ruska vesoljska industrija se sooča s težavami pri financiranju, korupcijskimi škandali in nedavnimi padci, kot je strmoglavljenje modula Luna-25.

V: Kako dolgo bo ISS še deloval?

O: Čeprav je bila prvotno načrtovana za razgradnjo leta 2024, NASA ocenjuje, da lahko ISS deluje do leta 2030.