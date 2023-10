Putin napoveduje načrte za novo rusko orbitalno postajo do leta 2027

Predsednik Vladimir Putin je v četrtek razkril, da bo Rusija prvi segment svoje nove orbitalne postaje izstrelila do leta 2027. Nova postaja, ki jo Moskva obravnava kot naravni napredek pri raziskovanju vesolja po Mednarodni vesoljski postaji (ISS), želi vključiti napredno znanstveno in tehnološki napredek za doseganje prihodnjih ciljev. Kljub avgustovskemu neuspehu s prvim strelom Lune v Rusiji po 47 letih je Putin potrdil svojo zavezanost lunarnemu programu in poudaril, kako pomembno je ostati na pravi poti pri razvoju vesoljskih poletov s posadko.

Medtem ko je sodelovanje Rusije v ISS podaljšal do leta 2028 kot začasen ukrep, je Putin priznal, da bo starajoča se ISS sčasoma izčrpala svoje vire. Poudaril je potrebo po ne le novem segmentu, temveč celotni postaji, ko ISS ne bo več uspešna. Putin je izrazil zaskrbljenost, da bi lahko zaostanek pri raziskovanju vesolja škodoval ruskemu programu, če razvoj nove postaje ne bo napredoval takoj.

Jurij Borisov, vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos, je podprl Putinovo odločitev in izpostavil pomen ohranitve ruskih zmogljivosti v vesoljskih poletih s posadko. Borisov je poudaril nujnost začetka obsežnega dela na ruski orbitalni postaji do leta 2024, da bi se izognili morebitnim vrzeli v zmogljivosti, ki bi jih povzročila propad ISS, preden bo ruska postaja pripravljena.

Ko je obravnaval nedavno napako plovila Luna-25 avgusta, je Putin zagotovil, da bo lunarni program vztrajal in se učil iz napak, in izjavil: »Napake so napake. To je sramota za vse nas. To je raziskovanje vesolja in to vsi razumejo. To so izkušnje, ki jih lahko uporabimo v prihodnje.” Borisov je predlagal možnost, da bi naslednjo izstrelitev Lune prestavili na leto 2026 od prvotno načrtovanega datuma leta 2027.

Z obnovljeno zavezanostjo Rusije raziskovanju vesolja prihodnost ruskih vesoljskih misij obljublja prelomne dosežke in razvoj pri iskanju znanstvenih spoznanj onkraj našega planeta.

FAQ

Kdaj bo začel delovati prvi segment nove ruske orbitalne postaje?

Predsednik Putin je izjavil, da naj bi prvi segment nove ruske orbitalne postaje začel delovati do leta 2027.

Kakšni so razlogi za odločitev Rusije, da zgradi novo orbitalno postajo?

Rusija želi zagotoviti nadaljevanje svojih zmogljivosti vesoljskih letov s posadko, saj se viri Mednarodne vesoljske postaje (ISS) zmanjšujejo. Gradnja nove postaje bo Rusiji omogočila, da ostane v ospredju raziskovanja vesolja.

Kaj se je zgodilo s prvim strelom lune v Rusiji po 47 letih?

Prvi ruski posnetek lune po 47 letih, plovilo Luna-25, je doživelo tehnično napako, ki je povzročila ponesrečen pristanek na južnem tečaju lune avgusta. Kljub temu nazadovanju je Putin izrazil zavezanost nadaljevanju luninega programa in uporabi pridobljenih izkušenj za prihodnje misije.

Kakšna je časovnica za ruski lunarni program?

Putin je predlagal možnost, da bi naslednjo izstrelitev Lune prestavili na leto 2026, eno leto prej kot prej načrtovani datum leta 2027. Namen te prilagoditve je pospešiti napredek v luninem programu.