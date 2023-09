Majhni magneti revolucionirajo zdravljenje raka, računalništvo in drugo

Nano-magneti, ki so 1,000-krat tanjši od človeškega lasu, dosegajo pomembne korake na različnih področjih, kot so zdravljenje raka, računalništvo in celo barve, ki se same popravljajo. Dr. Karen Livesey, teoretična fizičarka z Univerze v Newcastlu, je v ospredju oblikovanja teh prelomnih magnetov nano velikosti. Njene raziskave in strokovno znanje so jo pripeljali do tega, da se je leta 2023 podala na turnejo Women in Physics Lecture Tour Avstralskega inštituta za fiziko, kjer želi deliti svoje znanje in navdihniti naslednjo generacijo na področju STEM.

Z uporabo v zdravstvu so nanomagneti obetavni pri zdravljenju neoperabilnih tumorjev in izboljšanju zdravstvenih rezultatov. Njihova sposobnost ciljanja na določena področja v telesu in izvajanja ciljnih terapij lahko povzroči revolucijo pri zdravljenju raka. Z izkoriščanjem moči teh majhnih magnetov bodo zdravstveni delavci morda lahko zagotovili učinkovita zdravljenja, ki so se prej zdela nemogoča.

Na tehnološkem področju ponujajo nanomagneti rešitev za zmanjšanje porabe energije računalnikov. Z uporabo edinstvenih lastnosti teh magnetov lahko računalniške naprave delujejo učinkoviteje in prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti. Poleg tega tekoče raziskave na tem področju raziskujejo razvoj samopopravljivih barv, kar bi lahko imelo pomembne posledice v različnih industrijah.

Liveseyjevo potovanje v fiziki je samo po sebi navdihujoče. Ker je bila prva v svoji družini, ki je končala srednjo šolo, je svojo strast do fizike nadaljevala na Univerzi v Zahodni Avstraliji in leta 2010 zaključila doktorat. Od takrat je med svojim službovanjem na Univerzi Colorado v Colorado Springsu pomembno prispevala k temu področju. preden se je končno preselil v Newcastle v Novem Južnem Walesu.

Kot priznanje za njene dosežke je Avstralski inštitut za fiziko dr. Livesey razglasil za predavateljico fizike leta 2023. Prav tako se odlikuje po tem, da je postala superzvezda STEM za 2023–24, pobude, katere cilj je izpodbijanje stereotipov o spolih in spodbujanje raznolikosti v znanstveni skupnosti.

Kot del turneje Women in Physics Lecture Tour 2023 bo dr. Livesey v petek, 22. septembra, na Univerzi v Tasmaniji imela brezplačen javni govor o nanodelcih. Vabljeni vsi, da se ga udeležite tako fizično kot prek Zooma, dogodek pa obljublja, da bo razsvetljujoča izkušnja za posameznike vseh starosti.

Dr. Livesey s premikanjem meja možnega z nanomagneti utira pot prelomnemu napredku v medicini, tehnologiji in drugod.

