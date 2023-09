Misija Psyche: Raziskovanje s kovinami bogatega asteroida

By

Namen misije Psyche, ki naj bi se začela 5. oktobra 2023, je raziskati asteroid Psyche, ki lebdi v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Znanstveniki so navdušeni nad asteroidom, ker nekateri verjamejo, da gre morda za ostanke z železom bogatega jedra propadlega planeta, potencialno vrednega osupljivih 10,000 kvadrilijonov dolarjev. Vendar pa obstajajo špekulacije, da je Psyche morda dejansko "kup ruševin" in ne trden kovinski asteroid.

Misija, ki jo vodi univerza Arizona State, bo poslala vesoljsko plovilo v orbito Psyche za tri leta, med katerimi znanstveniki upajo, da bodo odkrili več informacij o izvoru asteroida in njegovi topografiji. Prav tako želijo določiti starost njegove površine, kar bi lahko zagotovilo vpogled v notranjo sestavo zemeljskih planetov, kot je Zemlja.

Čeprav je težko oceniti vrednost vesoljskih objektov, so bili potencialni kovinski viri v Psihi ocenjeni na astronomski znesek. Vendar NASA pojasnjuje, da misija ne gre za rudarjenje asteroida, temveč za njegovo preučevanje, da bi izvedeli več o asteroidih in nastanku zemeljskih planetov.

Psiha, poimenovana po grški boginji duše, meri približno 140 milj v premeru in ima površino približno 64,000 kvadratnih milj. Trenutne ocene gostote kažejo, da je asteroid 30 do 60 % kovine po prostornini, kar kaže na možno ločitev njegove sestave na železno jedro in skalnat plašč zaradi preteklega trka.

Vesoljsko plovilo bo nosilo tri glavne instrumente za raziskovanje Psyche: multispektralno slikovno napravo, spektrometer žarkov gama in nevtronov ter magnetometer. Ti instrumenti bodo zajemali slike, merili elementarno sestavo in preverjali preostalo magnetno polje.

Poleg tega bo vesoljsko plovilo Psyche uporabljalo radiotelekomunikacijski sistem X-pasu za preslikavo gravitacije in strukture asteroida. Misija vključuje prelet Marsa maja 2026 za gravitacijsko pomoč pred vstopom v orbito okoli Psihe.

Skratka, misija Psyche predstavlja pomemben korak v našem razumevanju asteroidov in oblikovanja zemeljskih planetov. S preučevanjem s kovinami bogatega asteroida znanstveniki upajo, da bodo pridobili dragocen vpogled v sestavo in zgodovino nebesnih teles v našem sončnem sistemu.

