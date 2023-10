Nova študija razkriva vlogo strimerjev in filamentov pri nastajanju zvezd

Nedavna študija, ki so jo izvedli znanstveniki na Inštitutu Max Planck za zunajzemeljsko fiziko, osvetljuje vlogo strimerjev in filamentov v procesu nastajanja zvezd. Prej je veljalo, da zvezde nastajajo izključno znotraj molekularnih oblakov. Vendar pa ta študija kaže, da imajo strimerji in filamenti, ki segajo iz notranjosti molekularnega oblaka, ključno vlogo pri oskrbi svežega plina za hranjenje rastočih protozvezd.

Standardni proces rojstva zvezd se začne z gostimi molekularnimi oblaki, kjer se snov začne kopičiti prednostno na enem območju. Ko se oblak skrči zaradi lastne gravitacije, potegne vase več materiala, dokler temperature in pritiski ne postanejo dovolj visoki, da nastane protozvezda. Sčasoma se začne jedrska fuzija in zvezda se rodi. Celoten proces traja milijone let in vključuje različne dejavnike, kot so magnetna polja.

Študija se je osredotočila na zvezdo v regiji Barnard 5 z uporabo teleskopov in Atacama Large Millimeter Array (ALMA) za pregled filamentov in strimerjev. Ekipa je odkrila, da so te strukture vodi za svež plin iz večje meglice v protozvezdni disk, ki obdaja razvijajočo se zvezdo. Ugotovitve kažejo, da je proces nastajanja zvezd večplasten, pri čemer imajo stremerji ključno vlogo pri povezovanju mladih zvezdnih objektov s starševskim oblakom.

Poleg tega študija poudarja posledice za nastanek planetov. Planeti nastanejo iz materiala v protozvezdnem disku in nanje bo vplivala kemična sestava prihajajočega plina. Trakovi in ​​​​filamenti prinašajo nedotaknjen material, na katerega temperature in pritiski v rojstni jasli zvezde niso vplivali. Zato bodo sestave novorojenih planetov v regijah, kot je Barnard 5, nosile kemične prstne odtise prihajajočih materialov.

Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v zapletenost nastajanja zvezd in poudarja medsebojno povezanost različnih lestvic v procesu. Razumevanje vloge strimerjev in filamentov pri nastajanju zvezd in planetov je bistvenega pomena za razkritje skrivnosti našega vesolja.

Vir: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal