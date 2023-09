Zgodnji ljudje so gradili strukture iz lesa pred več kot 476,000 leti, razkriva študija

Arheologi z Univerze v Liverpoolu in Univerze Aberystwyth so odkrili dokaze, ki kažejo, da so ljudje gradili strukture iz lesa veliko prej, kot so domnevali doslej. Raziskovalci so na lokaciji v Kalambo Fallsu v Zambiji izkopali dobro ohranjen les, ki naj bi bil star najmanj 476,000 let in je pred evolucijo homo sapiensa.

Najdba je pomembna, ker zagotavlja najzgodnejše dokaze o tem, da so ljudje namerno izdelovali hlode, da bi se prilegali skupaj. Zareze kamnitih orodij na lesu kažejo, da so zgodnji ljudje oblikovali in združili dva velika hloda, ki bi lahko služila kot temelj ploščadi ali dela bivališča. To izpodbija prejšnjo predstavo, da so bili ljudje v kameni dobi izključno nomadski.

Strokovnjaki z univerze Aberystwyth so s tehnikami luminiscenčnega datiranja določili starost najdb tako, da so preučili, kdaj so bili minerali v okoliškem pesku zadnjič izpostavljeni sončni svetlobi. To raziskovalcem omogoča, da sestavijo bolj celovito razumevanje človeške evolucije in razvoja tehnologije v kameni dobi.

Raziskovalci, vključeni v projekt Deep Roots Of Humanity, ki raziskuje razvoj človeške tehnologije v kameni dobi, financira pa ga Raziskovalni svet za umetnost in humanistiko Združenega kraljestva. Projekt je sodeloval z Zambijsko nacionalno komisijo za ohranjanje dediščine, muzejem Livingstone, muzejem Moto Moto in Narodnim muzejem v Lusaki.

Profesor Larry Barham z univerze v Liverpoolu je opozoril, da to odkritje izpodbija prejšnje domneve o naših zgodnjih prednikih. Izjavil je: »Svojo okolico so preoblikovali, da bi olajšali življenje, pa čeprav le tako, da so naredili ploščad, na kateri bi sedeli ob reki in opravljali vsakodnevna opravila. Ti ljudje so nam bili bolj podobni, kot smo mislili.«

Pričakuje se, da bo izkopavanje pri slapovih Kalambo, izjemnem mestu in pomembni dediščini Zambije, ob nadaljevanju dela prineslo dodatna razburljiva odkritja.