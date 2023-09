Južnoafriški organ za dediščino brani dovoljenje za kontroverzne vesoljske polete

By

Južnoafriška agencija za dediščino (SAHRA) je zagovarjala svojo odločitev, da izda dovoljenje za uporabo fosilov južnoafriških homininov v kontroverznem vesoljskem poletu, hkrati pa priznava pomisleke, ki so jih izrazili znanstveniki. Dovoljenje je paleoantropologu Leeju Bergerju omogočilo začasni izvoz palčne kosti Homo naledi in ključnice Australopithecusa sediba za promocijski polet v vesolje. SAHRA je izjavila, da je bilo dovoljenje izdano kot del kampanje za promocijo dediščine in ozaveščanje, vendar je opozorila, da bodo prihodnje vloge, ki bodo vključevale uporabo materiala fosilnih homininov, pod večjim nadzorom.

Vesoljski polet je požel kritike znanstvenikov po vsem svetu, ki so ga ocenili za neetičnega in nepotrebnega. Vključevalo je izstrelitev fosilov v pod-orbito na krovu vesoljskega plovila Virgin Galactic v prisotnosti milijarderja Tima Nasha, zagovornika raziskav človeškega izvora v Afriki. Let je sprožil tudi obtožbe o neokolonialnih znanstvenih praksah, z zaskrbljenostjo, da se afriški viri izkoriščajo z malo ali nič koristi lokalni skupnosti.

SAHRA je zavrnila te trditve in izjavila, da spodkopavajo avtoriteto agencije za upravljanje južnoafriške dediščine. Vendar pa je agencija priznala izzive glede ostankov hominina z enakim spoštovanjem in dostojanstvom kot človeški ostanki. Ponovna klasifikacija fosilov hominina kot človeških ostankov bi imela pomembne posledice za paleoantropološke raziskave v Južni Afriki, vključno z uvedbo 60-dnevnega procesa sodelovanja javnosti pri raziskavah in zahtevo po ponovnem pokopu na določenih mestih.

SAHRA vztraja pri svoji odločitvi o izdaji dovoljenja, vendar priznava potrebo po večjem nadzoru v prihodnjih aplikacijah, ki vključujejo fosilni homininski material. Ti dogodki poudarjajo trenutno razpravo o uporabi in ohranjanju pomembnih znanstvenih artefaktov, hkrati pa poudarjajo pomen etičnih praks na področju paleoantropologije.

Opredelitve:

– Homo naledi: izumrla vrsta hominina, odkrita v jamskem sistemu Rising Star blizu Johannesburga v Južni Afriki leta 2013.

– Australopithecus sediba: izumrla vrsta hominina, najdena v zibelki človeštva v Južni Afriki leta 2008.

Viri:

– Izvorni članek temelji na informacijah Južnoafriške agencije za dediščino (SAHRA) in odzivu znanstvene skupnosti na odločitev o dovoljenju. Naveden ni bil noben URL.