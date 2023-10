NASA in Boeing marljivo delata na zadnjih stopnjah dejavnosti preverjanja in validacije za prvi polet vesoljskega plovila Boeing Starliner z astronavti na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Čeprav je bil prvotni cilj, da bo vesoljsko plovilo pripravljeno na polet marca, je ocena manifesta izstrelitve privedla do odločitve, da se izstrelitev načrtuje v aprilu, da bi se bolje prilagodili prihajajočim rotacijam posadke in misijam oskrbe s tovorom spomladi.

Prihajajoči NASA-in preizkusni let s posadko Boeing Starliner (CFT) bo zaznamoval prvo misijo vesoljskega plovila s posadko, posebej zasnovanega za prevoz astronavtov v in iz orbitalnega laboratorija. Izkušena astronavta Butch Wilmore in Suni Williams se nameravata podati na to zgodovinsko misijo, ko bo vesoljsko plovilo uspešno izpolnilo NASA-ine stroge varnostne zahteve.

Boeing je znatno napredoval pri pripravi Starlinerja za CFT. Odstranitev traku v zgornji kupoli prostora za posadko je že končana, potekajo pa prizadevanja za odstranitev ali obravnavo traku v spodnji kupoli vesoljskega plovila. Pričakuje se, da bodo te dejavnosti popravljanja strojne opreme zaključene v naslednjih nekaj tednih, čemur bodo sledile končne ocene za zagotovitev, da morebitni preostali trak predstavlja sprejemljivo raven tveganja.

Da bi izpolnili trenutni ciljni datum izstrelitve, bo komplet padal dostavljen in nameščen na vesoljsko plovilo CFT do konca tega leta. Izveden bo dodaten preizkus padanja za Starlinerjevo posodobljeno pomožno in glavno padalo, ki bo vključevalo konstrukcijske izboljšave za večjo varnost sistema. Preizkus padca je predviden za začetek leta 2024.

Boeing in NASA prav tako načrtujeta spremembe ventilov aktivnega toplotnega krmilnega sistema, da bi izboljšali dolgoročno funkcionalnost na podlagi izkušenj, pridobljenih pri težavi z obvodnim ventilom radiatorja v začetku tega leta. Izvedene so bile potrebne spremembe strojne opreme in potekajo dela za preprečevanje podobnih težav v prihodnosti.

Napredek je dosežen pri izdelkih za certificiranje, ki so potrebni za preizkus letenja, pri čemer je približno 98 % že dokončanih. NASA in Boeing predvidevata zaprtje preostalih certifikacijskih izdelkov za CFT v začetku naslednjega leta. Poleg tega je bil dosežen znaten napredek pri izpolnjevanju zahtev za ročno upravljanje posadke vesoljskega plovila in analizo sistema za prekinitev.

Najnovejša različica Starlinerjeve programske opreme za letenje za CFT je uspešno zaključila kvalifikacijsko testiranje in je trenutno podvržena standardnim testom integracije strojne in programske opreme. Hkrati ostajajo posadka in servisni moduli vesoljskega plovila integrirani in čakajo na nadaljevanje standardne obdelave pred poletom.

Raketa United Launch Alliance Atlas V, ki bo nosila vesoljsko plovilo Starliner, je že prispela na Florido na postajo Space Force Cape Canaveral. Proces integracije med raketo in vesoljskim plovilom bo potekal pravočasno.

Nasini astronavti, ki bodo del misije CFT, se aktivno usposabljajo za svojo približno osemdnevno misijo na ISS. To celovito usposabljanje vključuje simulacije v vseh fazah leta, tesno sodelovanje z operacijami in podpornimi ekipami za misije.

Pred CFT je Starliner uspešno opravil dva preizkusa letenja brez posadke, vključno z Orbitalnim preizkusom leta 2, med katerim se je 21. maja 2022 priključil na vesoljsko postajo in nato varno pristal na raketnem poligonu White Sands v Novi Mehiki.

Za najnovejše posodobitve o napredku misije lahko spremljate Nasin komercialni blog posadke ali blog misije CFT. Dodatne podrobnosti o Nasinem programu komercialne posadke lahko najdete tudi na blogu komercialne posadke, @commercial_crew na Twitterju in strani komercialne posadke na Facebooku.

