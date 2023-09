Sondiranje redkih tokov vroče plazme v zgornji atmosferi

Blizu zemeljskih polov so aurore pogost pojav, ki prikazujejo pisane svetlobne predstave v zgornji atmosferi, ki jih povzroča interakcija med sončnim vetrom in magnetosfero planeta. Vendar pa se lahko bližje ekvatorju pojavi drugačen atmosferski pojav: subavroralni ionski drift (SAID).

Dogodki SAID vključujejo hiter, zahodni tok vroče plazme skozi ionosfero. Ti dogodki so bili povezani z vidnimi strukturami na nebu, kot so stabilni avroralni rdeči (SAR) loki in močno povečanje hitrosti toplotne emisije (STEVE). Običajno se dogodki SAID pojavijo med mrakom in polnočjo, vendar so bili primeri tokov SAID zaznani po polnoči.

V nedavni študiji, objavljeni v Journal of Geophysical Research: Space Physics, so se raziskovalci osredotočili na 15 dogodkov SAID po polnoči, odkritih blizu Južne Amerike leta 2013. Z analizo podatkov iz različnih virov, vključno s satelitskimi programi in meritvami avroralne aktivnosti, so raziskali značilnosti in nastanek teh redkih dogodkov.

Raziskovalci so ugotovili, da so dogodki SAID po polnoči, podobni dogodki pred polnočjo, rezultat kompleksne interakcije med ionosferskimi pogoji in geomagnetno dinamiko. Medsebojno delovanje vključuje nastanek električnih polj in interakcij valov in delcev, ki delujejo kot lokalizirani viri toplote.

Te ugotovitve izboljšujejo razumevanje dinamike plazme v zgornji atmosferi in njihov potencial za motenje radarskih signalov za satelitsko sledenje in druge kritične aplikacije. Nadaljnje raziskave na tem področju bi lahko zagotovile dragocen vpogled v to, kako lahko dogodki SAID in z njimi povezani pojavi vplivajo na Zemljino atmosfero.

