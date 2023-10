Neoznačeno ozemlje: Ekskluzivno najdeno v celicah sesalcev

Raziskovalci so naredili prelomno odkritje v celicah sesalcev z identifikacijo predela, imenovanega exclusome. Ta na novo najden predel, ki se nahaja v celični plazmi, je sestavljen iz obročev DNK, imenovanih plazmidi. Ti plazmidi lahko prihajajo iz različnih virov, tudi zunaj celice in iz telomer, ki so zaprti konci kromosomov. Pomembno je omeniti, da plazmidi v ekskluzivu ne vsebujejo načrtov za beljakovine.

Študija, ki jo je vodila Ruth Kroschewski z Inštituta za biokemijo na ETH Zürich, razkriva, da je ekskluzivna funkcija ključna za zaščito kromosomov v celicah. Ekskluziv deluje kot mehanizem, s katerim celice razlikujejo med lastno DNK, ki je še potrebna, in tujo DNK, ki ni več potrebna. Obroči DNK, ki jih ni mogoče ločiti, bi se lahko potencialno vgradili v kromosome ali motili celično fiziologijo s prevajanjem v beljakovine.

Raziskovalci verjamejo, da bi lahko ekskluzivnost igrala vlogo pri celičnem imunološkem spominu. Poseben protein, ki se veže na DNK v celični plazmi, so preučevali že leta in znano je, da se veže tudi na obroče DNK. Ta protein lahko sproži signalno kaskado v celicah, kar ima za posledico proizvodnjo in sproščanje vnetnih snovi. To dolgotrajno signaliziranje bi lahko zavedlo imunski sistem, da bi mislil, da poteka okužba, kar bi lahko povzročilo avtoimunske odzive, kot je sistemski eritematozni lupus.

Ekskluziv naj bi izviral iz zgodnje evolucije, ko so se pojavili evkarionti. Domneva se, da se je ekskluziv razvil kot sredstvo za organiziranje in zaščito obročaste DNK pred fuzijo različnih organizmov. Medtem ko je ekskluzivna ovojnica podobna celičnemu jedru, je veliko enostavnejša z vrzelmi, ki so vidne le v zgodnjih fazah nastajanja jedrske ovojnice. Razlogi, zakaj so plazmidi zaviti v nepopolno membransko ovojnico, ostajajo nejasni.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi razumeli skrivnosti eksluzivov, vključno s tem, kako se plazmidna DNK spreminja, in dejavnike, ki določajo odlaganje plazmidov v eksluzive. Ta novoodkriti predel odpira možnosti za raziskovanje celičnih mehanizmov in njihovih posledic pri boleznih in imunskih odzivih.

