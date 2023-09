Prazgodovinske ribe ponujajo vpogled v evolucijo lobanje

Nova študija, objavljena v Nature, je razkrila, da je 455 milijonov let star fosil ribe Eriptychius americanus zagotovil pomemben vpogled v razvoj lobanj vretenčarjev. Raziskovalci z Univerze v Birminghamu, Centra za biotsko raznovrstnost Naturalis in Naravoslovnega muzeja so uporabili računalniško tomografijo, da so ponovno ustvarili podrobno 3D predstavitev ribje lobanje. To je prvič, da je bila tako celovita rekonstrukcija narejena na tem primerku, ki je bil zbran v 1940. letih prejšnjega stoletja in je shranjen v Prirodoslovnem muzeju Field.

Študija je pokazala, da ima Eriptychius edinstveno strukturo lobanje, za razliko od vseh doslej videnih vretenčarjev. Namesto trdne strukture kosti ali hrustanca, ki obdaja možgane, je imela ta riba ločene, neodvisne hrustance, ki ščitijo njene možgane. To odkritje nakazuje, da je razvoj struktur za ločevanje možganov od drugih delov glave morda izviral iz Eriptihija.

Dr. Ivan Sansom, višji avtor študije, je pojasnil pomen teh ugotovitev: "To so izjemno vznemirljivi rezultati, ki lahko razkrijejo zgodnjo evolucijsko zgodovino o tem, kako so primitivni vretenčarji zaščitili svoje možgane." Poudaril je tudi pomen preučevanja muzejskih zbirk in uporabe novih tehnik za odkrivanje novih spoznanj o starodavnih organizmih.

Dr. Richard Dearden, glavni avtor študije, je poudaril, kako so sodobne tehnike slikanja raziskovalcem omogočile odkritje edinstvene ohranjenosti ribje glave, s čimer so zapolnili veliko vrzel v našem razumevanju evolucije lobanje. To znanje ima posledice za razumevanje evolucije lobanje pri vseh vretenčarjih, vključno s človekom.

Ta študija prikazuje vrednost uporabe naprednih tehnik slikanja za analizo fosilov in globlje razumevanje izumrlih vrst. Poudarja tudi pomen muzejskih zbirk pri zagotavljanju dragocenih primerkov za znanstveno raziskovanje.

Viri:

– Richard Dearden, et al. Najstarejši tridimenzionalno ohranjen nevrokranij vretenčarjev, Nature (2023).

- Univerza v Birminghamu

Navedba:

Prazgodovinske ribe zapolnjujejo 100 milijonov let dolgo vrzel v evoluciji lobanje (2023. september 20). Pridobljeno 20. septembra 2023 iz Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html