Starodavne fosilne ribe ponujajo nov vpogled v evolucijo lobanj vretenčarjev

Glede na študijo, objavljeno v Nature, je 455 milijonov let star fosil ribe raziskovalcem ponudil nov pogled na to, kako so se vretenčarji razvili, da bi zaščitili svoje možgane. Zadevni primerek je Eriptychius americanus, starodavna riba brez čeljusti, odkrita v Koloradu v ZDA. Raziskovalci z Univerze v Birminghamu, Centra za biotsko raznovrstnost Naturalis v Leidnu na Nizozemskem in Naravoslovnega muzeja so uporabili računalniško tomografijo, da bi ustvarili podrobno 3D predstavitev ribje lobanje.

Ta študija je prva, ki celovito poustvari Eriptihijevo lobanjo, ki je bila zbrana v 1940-ih, prvotno opisana v 1960-ih in je trenutno shranjena v Field Museum of Natural History v Chicagu. Raziskava, ki jo je financiral Leverhulme Trust, je pokazala, da je Eriptychius imel ločene, neodvisne hrustance, ki obdajajo možgane, za razliko od poznejših vrst, ki so imele popolnoma vezano kletko hrustanca. To nakazuje, da se je zgodnji razvoj struktur za ločevanje možganov od drugih delov glave morda začel z Eriptihijem.

Dr. Ivan Sansom, višji predavatelj paleobiologije na Univerzi v Birminghamu in višji avtor študije, je izrazil navdušenje nad ugotovitvami in izjavil, da lahko razkrijejo zgodnjo evolucijsko zgodovino o tem, kako so primitivni vretenčarji zaščitili svoje možgane. Dr. Richard Dearden, glavni avtor študije in podoktorski znanstveni sodelavec Centra za biotsko raznovrstnost Naturalis, je poudaril pomen odkritja in izjavil, da zapolnjuje veliko vrzel v razumevanju evolucije lobanje pri vseh vretenčarjih, vključno s človekom.

Ta študija poudarja pomen muzejskih zbirk in uporabo novih tehnik slikanja pri proučevanju starodavnih primerkov. Z uporabo računalniške tomografije so znanstveniki lahko odkrili nove vpoglede v razvoj lobanj vretenčarjev. Ugotovitve zagotavljajo dragocene informacije o zgodnjih fazah zaščite možganov pri primitivnih vretenčarjih in prispevajo k našemu razumevanju evolucijske zgodovine te ključne anatomske značilnosti.

