Kemija vode v karbonatnih planetesimalih: Sintetiziranje prebiotične organske snovi

Kemija vode igra ključno vlogo pri tvorbi prebiotične organske snovi znotraj ogljikovih planetezimalov. Ta nebesna telesa, za katera se verjame, da so nastala v zgodnjih fazah sončnega sistema, imajo potencial, da dostavijo bistvene gradnike življenja drugim planetarnim telesom, vključno z Zemljo.

V nedavni študiji so raziskovalci raziskovali nastanek vitamina B3, znanega tudi kot nikotinska kislina, znotraj teh planetesimalov. Vitamin B3 je pomemben predhodnik koencima NAD(P)(H), ki je nujen za presnovo vseh znanih oblik življenja.

Raziskovalci so predlagali nov reakcijski mehanizem, ki temelji na prejšnjih poskusih na terenu. Sinteza vitamina B3 vključuje kombinacijo prekurzorjev sladkorja, kot sta gliceraldehid ali dihidroksiaceton, z aminokislinami, kot sta asparaginska kislina ali asparagin. Te reakcije potekajo v vodni raztopini brez prisotnosti kisika ali drugih oksidantov.

Za simulacijo pogojev v ogljikovih planetezimalih so raziskovalci predpostavili gostoto kamnine 3 g/cm³, poroznost 0.2 in gostoto ledu 0.917 g/cm³, ki zapolnjuje pore. Simulacije so potekale pri tlaku 100 barov.

Rezultate simulacij smo primerjali z izmerjenimi količinami nikotinske kisline v vzorcih, zbranih iz različnih virov, vključno s CI hondritom Orgeil, več antarktičnimi CM2 hondriti in nezdruženim C2 hondritom Tagish Lake. Upoštevana je bila tudi vrsta uporabljene metode ekstrakcije, kot je vroča voda, ultrazvočna obdelava s hladno vodo, HCl-hidrolizirana ali mravljinčna kislina.

Študija zagotavlja dragocen vpogled v potencial vodne kemije znotraj ogljikovih planetezimalov za sintezo prebiotične organske snovi. Razumevanje teh procesov lahko pomaga osvetliti izvor življenja in porazdelitev bistvenih gradnikov po vesolju.

