Astronomi so zaskrbljeni zaradi vpliva SpaceX-ovih satelitov Starlink na radijsko astronomijo. Observatorij Square Kilometer Array Observatory (SKAO) naj bi postal najmočnejši radijski teleskop na svetu, vendar vse večje število satelitskih konstelacij ogroža njegovo učinkovitost. Starlink ima že več kot 4,600 satelitov v orbiti in načrtuje izstrelitev še do 42,000 novih. Ti sateliti, skupaj s prihodnjimi konstelacijami podjetij, kot je Amazon, povzročajo svetlobno onesnaženje in motijo ​​zemeljska opazovanja.

Radijski astronomi, ki izvajajo predhodne teste z nizom inženirskih razvojnih nizov 2 (EDA2) v Zahodni Avstraliji, so odkrili zaskrbljujoče rezultate. Emisije satelitov Starlink so bile bistveno svetlejše od astronomskih signalov, ki jih je zaznal SKAO. Ugotovljeni sta bili dve vrsti kontaminacije: pričakovani signali med sateliti in tlemi ter nenamerne emisije elektronike satelitov. Te emisije motijo ​​zaznavanje signalov iz kozmične zore, kritične dobe v zgodovini vesolja.

Čeprav SpaceX ne krši nobenih mednarodnih sporazumov, je zaradi prekrivanja med signali Starlink in astronomskimi signali preučevanje kozmične zore bolj zahtevno. Avtorji študije poudarjajo potrebo po dialogu med zasebnimi podjetji, regulativnimi agencijami in astronomsko skupnostjo. Astronomija ne bi smela biti marginalizirana zaradi dejanj zasebnih podjetij, zato je treba sprejeti ukrepe za uravnoteženje potreb po globalnem hitrem dostopu do interneta in ohranjanje astronomske tradicije.

Medtem ko se bo radioastronomija z naraščanjem satelitskih konstelacij soočala z vse večjimi težavami, je ključnega pomena obravnavati vpliv na znanstvena opazovanja. Ukrepati je treba zdaj, da se zagotovi, da se slišijo glasovi astronomov in da razvoj satelitskih konstelacij poteka skrbno in z upoštevanjem ohranitve pomembnih znanstvenih raziskav.

Viri:

– Članek: »Kako SpaceX-ovi sateliti Starlink vplivajo na radijsko astronomijo«

– arXiv.org: “Vplivi satelitskih konstelacij na SKAO EDA2”