Nerf Blaster Design sproži 100 strelic na sekundo

Za navdušence Nerf, ki iščejo izboljšano izkušnjo peskanja, je oblikovalec DIY, znan kot [3DprintedLife], uspešno ustvaril popolnoma samodejni blaster, ki presega omejitve standardnih igrač Nerf. Cilj te inovativne zasnove je doseči izjemno hitrost streljanja 100 strelov na sekundo, hkrati pa ohraniti izboljšan udarec in natančnost.

Za doseganje želene zmogljivosti razstreljevalec uporablja uporabo polovičnih pušic, za katere je znano, da kažejo boljše letalne lastnosti, ko jih izstrelijo z močnejšimi razstreljevalci. Te puščice poganjajo jermeni, ki jih poganjajo močni motorji, podobni mehaniki peskalnikov na kolesih. Strelivo je naloženo v bobnasti nabojnik, opremljen z drsniki, ki učinkovito potiskajo puščice v vrtljiva kolesa.

Vendar se je postopek doseganja hitrosti streljanja 100 strelov na sekundo izkazal za velik izziv. Oblikovalec je med gradnjo naletel na ovire, kot so razrezane puščice in nabojniki, ki so izstrelili dele. S prizadevnim ponavljanjem in izpopolnjevanjem zasnove so bile te težave postopoma premagane. Rezultat je razstreljevalec, ki zanesljivo izstreli puščice iz nabojnika in jih požene navzdol z osupljivo hitrostjo.

Za tiste, ki jih zanima raziskovanje zapletenosti oblikovanja blasterja, so datoteke na voljo prek OnShape. Poleg tega so bili v skupni rabi videoposnetki, ki prikazujejo zmogljivosti blasterja za hitro streljanje, kar gledalcem ponuja priložnost, da spremljajo impresivno zaporedje streljanja puščice.

Prej so bili vidni nadaljnji dizajni in modifikacije Nerf blasterjev, ki prikazujejo predanost in ustvarjalnost skupnosti navdušencev nad Nerf.

