Kozmične soseske supermasivnih črnih lukenj

Kot astronom na Univerzi v Arizoni je eno mojih glavnih področij študija rast supermasivnih črnih lukenj. Podobno kot nas vzgoja oblikuje kot posameznike, lahko tudi okolje, v katerem prebiva supermasivna črna luknja, vpliva na njeno rast.

Vsaka supermasivna črna luknja ima dom, znan kot gostiteljska galaksija, in sosesko, ki jo sestavlja lokalna skupina drugih galaksij. Te supermasivne črne luknje rastejo s porabo plina, ki je že prisoten v njihovi gostiteljski galaksiji, včasih pa postanejo milijardekrat težje od našega Sonca.

Teoretična fizika napoveduje, da bi morale trajati milijarde let, da črne luknje zrastejo v kvazarje, ki so neverjetno svetli in močni objekti, ki jih poganjajo črne luknje. Vendar pa so astronomi odkrili, da je veliko kvazarjev nastalo v veliko krajšem časovnem obdobju nekaj sto milijonov let.

Ta zanimiv pojav hitrejše rasti črne luknje od pričakovane me je pripeljal do raziskovanja prostora, ki obdaja te črne luknje. Zanima me ugotoviti, ali najmasivnejši kvazarji nastanejo v gosto poseljenih območjih s številnimi drugimi galaksijami ali pa lahko zrastejo do ogromnih velikosti celo na pustih območjih vesolja.

En vidik, ki sem ga preučeval, so protogruče galaksij. Protogruče so zbirke galaksij, ki se še niso sesedle v en sam objekt. Vsebujejo na stotine galaksij, zanje pa so značilni trki galaksij, rastoče črne luknje in ogromne količine plina, ki bodo sčasoma povzročile nastanek novih zvezd.

Te protogruče rastejo veliko hitreje, kot so sprva mislili, in predstavljajo še eno kozmično uganko, ki jo morajo astronomi rešiti. Poskušamo razumeti povezavo med hitrim razvojem kvazarjev in protogruč.

Da bi pregledali protokruče, astronomi potrebujejo tako slike kot spektre vsake galaksije znotraj protokruča. Slike zagotavljajo informacije o obliki, velikosti in barvi galaksije, medtem ko spektri razkrivajo oddaljenost galaksije od Zemlje na podlagi določenih valovnih dolžin svetlobe.

Prihajajoči vesoljski teleskop Jamesa Webba bo močno povečal našo sposobnost preučevanja protokruč in kvazarjev. Ta napredni teleskop nam bo omogočil opazovanje galaksij in črnih lukenj, kakršni so se pojavili pred milijardami let, in tako omogočil vpogled v njihov zgodnji razvoj.

En poseben instrument na vesoljskem teleskopu Jamesa Webba, imenovan brezrežni spektrograf s širokim poljem, je revolucioniral iskanje soseščin galaksij. Lahko zajame spektre za vse galaksije v svojem vidnem polju hkrati, kar astronomom omogoča, da v samo nekaj urah preslikajo celotna kozmična mesta.

Več tekočih projektov uporablja vesoljski teleskop James Webb za preučevanje kvazarskih okolij. Cilj teh projektov je opazovanje kvazarjev in njihovih sosednjih galaksij iz obdobja približno 800 milijonov let po velikem poku. Z analizo svetlobe, ki jo oddajata vodik in kisik, lahko astronomi določijo 3D lokacije galaksij glede na svetle kvazarje.

Ekipa ASPIRE na observatoriju Steward Univerze v Arizoni vodi en tak projekt. Okoli izjemno svetlega kvazarja so že identificirali protogručo in jo potrdili s spektri iz 12 galaksij. Druga študija je odkrila več kot sto galaksij v bližini najsvetlejšega kvazarja, znanega v zgodnjem vesolju, pri čemer jih je bilo 24 blizu ali v njegovi soseščini.

Brezrežni spektrograf s širokim poljem vesoljskega teleskopa Jamesa Webba obljublja, da nam bo zagotovil pogled brez primere na okolja kvazarjev, kar nam bo omogočilo nadaljnje razumevanje kozmičnih sosesk, v katerih prebivajo supermasivne črne luknje.

Opredelitve:

– Supermasivna črna luknja: črna luknja z maso, ki je milijone ali milijarde krat večja od Sončeve.

– Kvazar: zelo svetel in močan objekt, ki ga napaja supermasivna črna luknja v središču.

– Gostiteljska galaksija: galaksija, ki vsebuje supermasivno črno luknjo.

– Protogruča: zbirka galaksij, preden se sesedejo v en sam objekt.

– Spektri: porazdelitev valovnih dolžin, ki jih oddaja ali absorbira predmet, zagotavlja bistvene informacije o lastnostih in oddaljenosti predmeta.

– Vesoljski teleskop James Webb: prihajajoči vesoljski teleskop, ki ga bo izstrelila NASA in je zasnovan za preučevanje zgodnjih galaksij in zvezd v vesolju.

Viri:

– Izvorni članek sam ne vsebuje zunanjih virov ali URL-jev.