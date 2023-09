Opazovanje satelitov Starlink na nočnem nebu

By

Če ob jasnem večeru pogledate v nočno nebo, boste morda imeli priložnost opaziti satelite Starlink. Starlink je satelitsko omrežje, ki ga upravlja SpaceX in katerega cilj je prinesti nizkocenovni internet v oddaljena in podeželska območja po vsem svetu.

V nasprotju s splošnim prepričanjem luči, ki jih vidimo s teh satelitov, dejansko ne prihajajo iz samih satelitov. Namesto tega vidimo satelite, ki odbijajo sončno svetlobo, zaradi česar so videti svetli in vidni s prostim očesom.

Če vas zanima pogled na te satelite, je torek zvečer morda vaša priložnost. Glede na spletno stran Starlink obstaja možnost svetlega preleta Starlink-105 okoli 8 v torek. Vendar je pomembno upoštevati, da lahko več dejavnikov, kot so vremenske razmere in satelitski položaj, vpliva na vidljivost teh prelazov.

Če želite povečati možnosti za opazovanje satelitov, je priporočljivo, da poiščete lokacijo stran od močnih luči, kot so ulične luči ali zgradbe, in usmerite pogled proti severozahodnemu nebu.

Čeprav je lahko opazovanje teh satelitov vznemirljiva izkušnja, je pomembno, da spoštujemo nočno nebo in čim bolj zmanjšamo svetlobno onesnaženje. Vzeti si čas in ceniti čudovito človeško inovativnost in našo sposobnost povezovanja tudi najbolj oddaljenih koncev sveta je lahko resnično ponižujoča izkušnja.

