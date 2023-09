Polaris Spaceplanes je zaključil uspešne testne lete za prototip MIRA-Light

Nemško vesoljsko podjetje Polaris Spaceplanes je nedavno zaključilo kampanjo 15 testnih letov za svoje prototipno vozilo MIRA-Light. V tridnevnem obdobju med 22. avgustom in 8. septembrom so bili leti namenjeni predstavitvi aerodinamike in sistemov za nadzor letenja mini vesoljskega letala. Prototip, ki je v dolžino meril le 8.2 čevljev (2.5 metra), je za pogon uporabljal štiri električne ventilatorje.

Med 10 od 15 letov je bila MIRA-Light opremljena s simuliranim aerospike motorjem, da bi ocenili njegov vpliv na zmogljivost vozila. Med testno kampanjo je prototip zbral približno 40 minut letenja, kar pomeni uspešen mejnik za vesoljska letala Polaris.

V prihodnje bodo podatki, zbrani med leti MIRA-Light, uporabljeni za razvoj obsežnejšega vozila MIRA. Ta naslednja ponovitev bo merila skoraj 14 čevljev (4.25 metra) in bo opremljena z dejanskim linearnim aerospike motorjem, ki bo omogočil testiranje integriranih sistemov letenja.

Prototipa MIRA in MIRA-Light služita kot predhodnika končnega predstavitvenega modela Polaris Spaceplanes, NOVA. Po uspešnem testiranju vozila MIRA Polaris načrtuje nadaljnjo razširitev zasnove na 22 čevljev (6.7 metra) za model NOVA. NOVA bo poleg funkcionalnega aerospike motorja uporabljala štiri reaktivne motorje na kerozin, ki bodo omogočali lete s polnim raketnim pogonom pri nadzvočnih hitrostih v zgornji atmosferi Zemlje.

Ob predpostavki, da bodo prihajajoče predstavitvene misije za MIRA potekale dobro, namerava Polaris Spaceplanes leta 2024 začeti leteti z modelom NOVA. Ti prototipi so del širšega načrta podjetja za razvoj večnamenskega, hiperzvočnega transportnega vozila, imenovanega AURORA. Predvidena AURORA je zasnovana za prevoz tovora do 22,000 funtov (10,000 kilogramov) do suborbitalnih hitrosti ali do 2,200 funtov (1,000 kilogramov) do katere koli nagnjene orbite.

Polaris Spaceplanes si je zastavil letenje z vozilom AURORA nekje med letoma 2026 in 2027, s čimer predstavlja svojo zavezanost napredovanju vesoljske tehnologije in premikanju meja raziskovanja vesolja.

Viri:

– Evropski vesoljski poleti

– Spletna stran Polaris Spaceplanes