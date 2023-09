Odkritje galaksij s polarnimi obroči osvetljuje galaktične strukture

Galaksije so v različnih oblikah in naše razumevanje njih se je razvilo, ko širimo svoja opazovanja onkraj vizualnega spektra. Galaksije s polarnim obročem (PRG) so edinstven tip galaksije, za katerega je značilen zunanji obroč plina in zvezd, ki je nagnjen pravokotno na galaktično ravnino. Ti obroči, ki so pogosto sestavljeni predvsem iz difuznega vodikovega plina, so običajno vidni le pri radijskih valovnih dolžinah.

Čeprav so bile galaksije s polarnimi obroči prvič odkrite leta 1978, proces nastajanja teh galaktičnih struktur ostaja skrivnost. Ena od teorij nakazuje, da so obroči posledica galaktičnih trkov, kjer se vodikov plin iz trkajočih galaksij odvrže v polarno poravnavo. Posledično je veljalo, da so galaksije s polarnimi obroči redke. Vendar pa nedavna raziskava galaksij, izvedena v okviru projekta WALLABY, kaže, da so PRG morda bolj pogosti, kot se je mislilo prej.

Projekt WALLABY, ki je kratica za Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, je namenjen izdelavi zemljevida nevtralnega vodika v visoki ločljivosti na nebu južne poloble. S preslikavo medgalaktičnega plina in vodika, ki obdaja galaksije, raziskava zagotavlja dragocen vpogled v strukture teh kozmičnih objektov. V začetni fazi raziskave je bilo preslikanih približno 600 galaksij in identificirani sta bili dve galaksiji s polarnim obročem.

Na podlagi teh ugotovitev se ocenjuje, da bo 1 % do 3 % galaksij, pregledanih v WALLABY-ju, imelo strukture polarnih obročev. Po zaključku raziskave je možno, da bo odkritih na stotine galaksij s polarnimi obroči, kar bo znatno povečalo naše znanje o teh skrivnostnih galaktičnih formacijah. Poleg tega bo obilica podatkov, zbranih s tem projektom, astronomom ponudila globlje razumevanje, kako te nenavadne galaksije nastajajo in se razvijajo. Prav tako lahko zagotovi dragocen vpogled v interakcijo med temno snovjo in galaksijami.

Na splošno odkritje galaksij s polarnimi obroči in tekoči projekt WALLABY ponujata obetavno pot za raziskovanje skritih struktur v galaksijah in razkrivanje skrivnosti vesolja.

Opredelitve:

– Polarne obročaste galaksije (PRG): spiralne ali eliptične galaksije z zunanjim obročem plina in zvezd, nagnjenih približno pravokotno na galaktično ravnino.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, projekt, namenjen ustvarjanju zemljevida nevtralnega vodika v visoki ločljivosti na nebu južne poloble.

Viri:

– Deg, N., et al. "Pilotna raziskava WALLABY: potencialni galaksiji s polarnim obročem NGC 4632 in NGC 6156." Mesečna obvestila Kraljevega astronomskega društva 525.3 (2023): 4663-4684.