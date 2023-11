Pakistan sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo za izstrelitev satelita Constellation leta 2027

Pakistan je pred kratkim podpisal sporazum z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) za vzpostavitev lastne konstelacije satelitov do leta 2027. Ta mejnik bo Pakistanu omogočil izboljšanje zmogljivosti pri spremljanju rabe zemlje, kmetijstva, infrastrukture in izrednih razmer. Konstelacija satelitov bo sestavljena iz sistema najmanj štirih satelitov – treh optoelektronskih in enega radarskega – ki bodo delovali v tandemu in zbirali dragocene podatke.

Stroške projekta, ocenjene na 85 milijonov evrov (378 milijonov zlotov), ​​bo financiral Pakistan, medtem ko bo ESA razširila svoje strokovno znanje pri načrtovanju, gradnji, izstrelitvi in ​​zagonu satelitov. Ta skupna prizadevanja ne bodo le okrepila pakistanskega vesoljskega programa, ampak tudi okrepila njegov položaj na področju opazovanja Zemlje.

"Trenutno Pakistan nima lastnih satelitov in povpraševanje po podatkih visoke ločljivosti je zelo veliko," je poudaril Waldemar Buda, minister za razvoj države. Razpoložljivost teh podatkov bo prinesla ogromne koristi pri ocenjevanju vpliva podnebnih sprememb, onesnaževanja okolja in varnostnih tveganj. Poleg tega lahko pomaga pri določanju ustrezne ravni podpore za kmete in podjetja.

Direktor ESA Josef Aschbacher je prejšnji teden napovedal partnerstvo in razkril, da se bo konstelacija satelitov imenovala "Camilla". Simonetta Cheli, direktorica programov ESA za opazovanje Zemlje, je poudarila pomen tega sodelovanja pri širitvi vloge in konkurenčnosti Poljske na trgu opazovanja Zemlje.

Ta sporazum sledi povečanim prispevkom Poljske v ESA v začetku tega leta, ki znašajo 295 milijonov EUR za leta 2023–2025. Ta finančna podpora poljskim podjetjem omogoča sodelovanje v različnih programih za razvoj tehnologij, izdelkov in storitev satelitske komunikacije, navigacije in opazovanja Zemlje.

Poleg tega je Poljska nedavno imenovala svojega kandidata, Sławosza Uznańskega, za sodelovanje v misiji ESA na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). S to nominacijo Poljska utira pot svojemu drugemu astronavtu v vesolje.

Podpis tega sporazuma je ključni trenutek za prizadevanja Pakistana pri raziskovanju vesolja. Z izstrelitvijo lastne konstelacije satelitov bo Pakistan pomembno prispeval k znanstvenim raziskavam, nacionalnemu razvoju in napredku svojega vesoljskega programa.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšen je namen pakistanske satelitske konstelacije?

O: Satelitska konstelacija bo zagotovila dragocene podatke za spremljanje rabe zemlje, kmetijstva, infrastrukture in izrednih razmer.

V: Kdaj bo Pakistan izstrelil svojo prvo konstelacijo satelitov?

O: Pakistan namerava izstreliti svojo satelitsko konstelacijo do leta 2027.

V: Koliko satelitov bo sestavljalo ozvezdje?

O: Konstelacijo bodo sestavljali vsaj štirje sateliti – trije optoelektronski in en radarski – ki bodo delovali skupaj kot sistem.

V: Kdo bo financiral projekt?

O: Pakistan bo financiral pričakovane 85 milijonov evrov (378 milijonov zlotov) stroškov projekta.

V: Kakšna je vloga Evropske vesoljske agencije v tem partnerstvu?

O: ESA bo Pakistanu pomagala pri načrtovanju, konstrukciji, izstrelitvi in ​​zagonu satelitov.

V: Kakšne druge prispevke je Poljska dala ESA?

O: Poljska je povečala svoje prispevke ESA za 295 milijonov evrov za leta 2023–2025, kar je poljskim podjetjem omogočilo sodelovanje v različnih vesoljskih programih.

V: Kdo je poljski kandidat za misijo ESA na Mednarodno vesoljsko postajo?

O: Poljska je imenovala Sławosza Uznańskega, inženirja, kot svojega kandidata za misijo.