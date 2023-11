Onesnaženje rek s plastiko: nevarna pot za širjenje bolezni

Prelomna študija je pokazala, da plastični odpadki v rekah služijo kot kanal za nevarne patogene, kar jim omogoča, da potujejo navzdol po toku. Raziskava, izvedena v reki v Združenem kraljestvu, je razkrila, da odvržene plastične in lesene paličice ustvarjajo idealno okolje za razcvet mikroorganizmov, ki lahko hranijo bakterije in viruse, ki povzročajo bolezni pri ljudeh in prispevajo k odpornosti na antibiotike.

Vodilni avtor Vinko Zadjelovic z Univerze v Antofagasti v Čilu je poudaril ugotovitve študije in izjavil: "Naše raziskave kažejo, da lahko plastika v sladkovodnih telesih olajša transport patogenov in genov za odpornost na antibiotike, kar posledično vpliva na zdravje ljudi."

Grožnja odpornosti na antibiotike je velika v naših globalnih sistemih zdravstvenega varstva. Samo v letu 2019 so okužbe, odporne na antibiotike, terjale življenja približno 2.7 milijona ljudi po vsem svetu. Šokantno je, da naj bi to število do leta 10 skokovito naraslo na 2050 milijonov smrti, kot je opisano v študiji, objavljeni v reviji Microbiome.

Ko plastika vstopi v vodo, se v nekaj minutah prekrije z mikrobi. Za nadaljnjo preiskavo so raziskovalci za en teden potopili vzorce v reko Sowe, dolvodno od čistilne naprave. Študija je pokazala pomembne razlike v mikrobnih skupnostih, najdenih na različnih materialih.

Predvsem vzorci vode, zbrani februarja 2020, so vsebovali človeške patogene, kot so Salmonella, Escheria coli (E. coli) in Streptococcus, ki je odgovoren za povzročanje strepnega grla. To poudarja nujno potrebo po strožjem nadzoru čistilnih naprav, kot je poudaril Zadjelović.

Nasprotno pa so vzorci plastike in lesa pritegnili »oportunistične« bakterije, vključno s Pseudomonas aeruginosa in aeromonas, za katere je znano, da predstavljajo tveganje za posameznike z ogroženim imunskim sistemom. Ugotovljeno je bilo, da je P. aeruginosa, ki je še posebej razširjena v bolnišnicah in je odgovorna za okužbe pri bolnikih, skoraj trikrat večja na prepereli plastiki kot na lesu. Poleg tega je preperela plastika pokazala večjo razširjenost genov, povezanih z odpornostjo na antibiotike.

Ta študija opozarja na zaskrbljujoče vprašanje plastičnega onesnaženja rek in njegove morebitne posledice za javno zdravje. Strožji predpisi in okrepljeno spremljanje čistilnih naprav so ključnega pomena pri preprečevanju transporta nevarnih patogenov navzdol. Ker reke ostajajo pomembna pot za plastiko, ki doseže svetovne oceane, je nujno, da nemudoma ukrepamo za boj proti tej globalni težavi.

FAQ

1. Zakaj je plastično onesnaženje rek zaskrbljujoče?

Onesnaženost rek s plastiko je zelo zaskrbljujoča, saj deluje kot kanal za nevarne patogene. Mikroorganizmi lahko uspevajo na plastičnih odpadkih, kar poveča tveganje za bolezni in odpornost na antibiotike.

2. Kakšne so možne posledice za zdravje ljudi?

V reke odvržene plastične in lesene palice lahko vsebujejo bakterije in viruse, za katere je znano, da povzročajo človeške bolezni, vključno z okužbami, odpornimi na antibiotike. To predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi.

3. Kako lahko rešimo vprašanje plastičnega onesnaženja rek?

Za rešitev problema plastičnega onesnaževanja rek je potrebno strožje spremljanje čistilnih naprav. Poleg tega lahko težavo ublažijo izvedbeni predpisi za zmanjšanje plastičnih odpadkov in spodbujanje trajnostnih praks.

4. Kako preperela plastika prispeva k odpornosti na antibiotike?

Preperela plastika, ki je podobna razgradnji plastike v naravi, je pokazala večjo razširjenost genov, odgovornih za odpornost na antibiotike. Ta ugotovitev poudarja vlogo plastičnega onesnaženja pri širjenju genov za odpornost na antibiotike.