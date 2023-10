Drevesa lahko komunicirajo in drug drugega opozarjajo na nevarnost, ugotavlja študija

Nova študija, objavljena v Nature Communications, razkriva, kako lahko drevesa na Zemlji komunicirajo in se med seboj opozarjajo na nevarnost. Raziskovalci so ugotovili, da poškodovane rastline oddajajo kemične spojine, ki lahko prodrejo v tkiva zdrave rastline in sprožijo obrambne odzive znotraj njenih celic. To odkritje bi lahko imelo pomembne posledice za krepitev rastlin pred napadi žuželk ali sušo.

Koncept "govorečih" dreves je bil prvič raziskan v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so znanstveniki opazili, da drevesa proizvajajo kemikalije za odvračanje žuželk, ko so bila napadena. Zanimivo je, da so zdrava drevesa iste vrste, ki se nahajajo v bližini, prav tako pokazala enako kemično obrambo, tudi brez koreninskih povezav s poškodovanimi drevesi. To je nakazovalo, da drevesa komunicirajo med seboj po zraku, pojav, znan kot rastlinsko prisluškovanje.

V zadnjih štirih desetletjih so opazili več kot 30 rastlinskih vrst, ki sodelujejo v medcelični komunikaciji z oddajanjem hlapnih organskih spojin. Vendar do zdaj ni bilo jasno, katere spojine so pomembne in kako so jih rastline zaznale.

Nedavna študija je osvetlila ta vprašanja z ročnim drobljenjem listov in nameščanjem gosenic na rastline gorčice Arabidopsis ali paradižnika. To je sprožilo emisijo različnih zelenih listnih hlapnih snovi, ki so se nato razširile na zdrave rastline. Ekipa je gensko spremenila zdrave rastline, tako da so kalcijevi ioni fluorescirali, ko so aktivirani znotraj posameznih celic, kar jim je omogočilo sledenje odzivom rastlin.

Raziskovalci so odkrili, da se zdi, da samo dve specifični zeleni listnati hlapljivi snovi povečata kalcijeve ione v celicah zdravih rastlin. Signalizacija kalcija v rastlinah ima vlogo pri aktiviranju obrambnih odzivov, kot je zapiranje listov ali prebava žuželk. Skupina je tudi ugotovila, da so se spojine absorbirale skozi stomate, ki rastlinam omogočajo izmenjavo plinov med fotosintezo, kar kaže, da prodrejo v notranja tkiva rastline.

S tem novim spoznanjem znanstveniki verjamejo, da je mogoče rastline imunizirati proti grožnjam in stresorjem tako, da jih izpostavimo povezanim spojinam. To bi lahko zmanjšalo potrebo po pesticidih v kmetijstvu in naredilo rastline bolj odporne na sušo.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi razumeli, zakaj samo specifične spojine sprožijo signaliziranje kalcija, in identificirali receptorje v rastlinah, ki medsebojno delujejo s temi spojinami.

Na splošno ta študija zagotavlja pomemben vpogled v komunikacijo rastlin in odpira možnosti za razvoj strategij za zaščito rastlin pred poškodbami, še preden do njih pride.

