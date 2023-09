Rožnati diamanti: razkrivanje izvora redkih in dragocenih draguljev

Avstralski raziskovalci z univerze Curtin v Perthu so prišli do pomembnih odkritij o izvoru rožnatih diamantov. Ugotovljeno je bilo, da so ti redki in dragoceni dragulji, znani po svoji osupljivi rožnati barvi, nastali pred več kot 1.3 milijarde let med razpadom zgodnje superceline. Rožnati diamanti, ki so pravzaprav poškodovani diamanti z izkrivljeno kristalno mrežo, ponujajo edinstveno lepoto, ki ima svojo ceno.

Večina rožnatih diamantov na svetu, več kot 90 odstotkov, izvira iz zdaj zaprtega rudnika Argyle v zahodni Avstraliji. Od vsakih tisoč draguljev je bilo le nekaj zelo iskanih rožnatih kamnov. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Huga Olierooka je ocenila, da so bili ti diamanti potisnjeni proti površju Zemlje med propadom Nune, ene najzgodnejših superkontinentov. To nakazuje, da lahko druga starodavna celinska stičišča vsebujejo več teh živahnih draguljev.

Diamanti Argyle so nastali globoko pod zemljo blizu stabilnih celinskih korenin. Ko so kopenske mase trčile v Nuno, je pritisk, ustvarjen blizu severozahodnega roba Avstralije, povzročil, da so nekoč prozorni diamanti spremenili barve. Raziskave, ki so jih izvedli dr. Robert Pidgeon in njegova ekipa v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so pokazale, da je do izbruha, ki je na površje dvignil diamante, prišlo pred približno 1980 milijarde let. Vendar je bila točnost te ocene vprašljiva zaradi možnih sprememb, ki jih je povzročilo starodavno jezero.

Z uporabo napredne tehnologije laserskega žarka so raziskovalci uspeli izdelati natančnejšo oceno starosti kamnin Argyle. Njihova analiza je pokazala, da se je izbruh zgodil pred približno 1.3 milijarde let, kar se ujema s časom razpada Nune. Tanjšanje celinskega roba med tem razpadom je verjetno olajšalo premikanje z diamanti bogate magme na površje.

Povezava med celinskim razpokom in nastajanjem diamantov ni nov koncept, vendar ostaja predmet razprave. Nova študija prispeva k boljšemu razumevanju, kako lahko razpad superkontinenta sproži izbruhe, bogate z diamanti. Še vedno pa obstajajo neodgovorjena vprašanja glede obilice ogljika, potrebnega za nastanek Argyleovih diamantov.

Ta raziskava predstavlja pomemben korak pri razkrivanju zapletenega procesa, ki je pripeljal do ustvarjanja edinstvenih in dragocenih rožnatih diamantov Argyle. Za popolno razumevanje tega starodavnega sistema so potrebne nadaljnje študije. Kot pri mnogih vidikih narave se bodo presenečenja zagotovo še pojavljala.

