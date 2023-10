Smithsonian razkrije fragmente asteroida Bennu kot okno v vesolje

Po epskem potovanju, ki je trajalo 200 milijonov milj skozi vesolje, je vesoljsko plovilo OSIRIS-REx konec septembra uspešno dostavilo delčke asteroida Bennu na Zemljo. Nacionalni prirodoslovni muzej Smithsonian bo zdaj predstavil te dragocene vzorce, kar bo obiskovalcem ponudilo edinstveno priložnost, da od blizu opazujejo čudesa vesolja.

Težko pričakovana javna razstavitev vzorca asteroida bo v petek, 3. novembra, v muzejski galeriji meteoritov Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals v Washingtonu, DC. Razstava bo vsebovala nedotaknjene temne kamnine in prah, zbran iz Bennuja. , ki ponuja vpogled v starodavno zgodovino našega sončnega sistema.

Delce asteroida bodo spremljali pomanjšani modeli vesoljskega plovila OSIRIS-Rex, ki jih je izdelal Lockheed Martin, in raketa Atlas V 411, ki je prevažala vesoljsko plovilo, posojena pri United Launch Alliance. Namen te obsežne razstave je obiskovalce potopiti v zapletenost raziskovanja vesolja.

Kustos meteoritov Tim McCoy, ki je sodeloval pri misiji OSIRIS-REx, je izrazil navdušenje nad to prelomno razstavo: "Ta razstava je naša prva priložnost, da to neverjetno potovanje delimo z javnostjo."

Bennu, majhen asteroid blizu Zemlje, je očaral znanstvenike zaradi svoje potencialne povezave z večjim, z ogljikom bogatim asteroidom, ki je obstajal pred milijardami let. Njegova bližina Zemlje vsakih šest let je vzbudila zanimanje Nase, kar je pripeljalo do misije OSIRIS-Rex. Oktobra 2020 je vesoljsko plovilo uspešno pristalo na Bennujevi površini in zbralo vzorec kamna.

Medtem ko je misija naletela na manjše težave, je namenski ekipi uspelo izvleči obilo prahu in kamenja iz glave TAGSAM-a, ki je imela težave s pritrdilnimi elementi. Ti vzorci so že presegli Nasin začetni cilj zbiranja 60 gramov odpadkov, s trenutnim številom 2.48 unč (70.3 grama).

Preliminarna analiza vzorca je razkrila obilico molekul ogljika in vode, kar je zagotovilo dragocen vpogled v zgodnji nastanek našega planeta. Tim McCoy je poudaril pomen teh ugotovitev in izjavil, da "vzorci Bennuja obljubljajo, da nam bodo povedali o vodi in organskih snoveh, preden je življenje nastalo na našem edinstvenem planetu."

Vsekakor obiščite Smithsonian's National Museum of Natural History, da boste priča tej izjemni predstavi, ki premosti vrzel med človeštvom in ogromnim prostranstvom vesolja.

