Nenavaden nov obraz zapletenosti: fazni prehod v informacijah

Leta 1935 sta se Albert Einstein in Erwin Schrödinger zapletla v burno razpravo o naravi realnosti in konceptu zapletenosti. Medtem ko je Einstein verjel v načelo lokalnosti, je Schrödinger odkril nenavaden pojav prepletenosti, kjer se lastnosti dveh delcev prepletajo ne glede na njuno razdaljo. Zdi se, da je to kršilo Einsteinovo teorijo, da noben vpliv ne more potovati hitreje od svetlobe. Vendar pa so fiziki od takrat razumeli, da prepletenost nima oddaljenega vpliva in lahko le posreduje znanje o rezultatu meritve.

Pred kratkim so raziskovalci prišli do zanimivega odkritja o zapletenosti. Ko se delci zapletejo, se zapletenost naravno razširi skozi skupino delcev in tvori zapleteno mrežo nepredvidenih dogodkov. Če pa se delci pogosto merijo, se zaplet uniči in prepreči nastanek mreže. Ta prehod med spletnimi in nespletnimi stanji nakazuje spremembo v strukturi informacij in je bil primerjan s faznim prehodom v informacijah.

Da bi opazovali ta fazni prehod v akciji, je trio skupin izvedlo meta-eksperimente z uporabo kvantnih računalnikov, da bi izmerili, kako same meritve vplivajo na pretok informacij. Potrdili so, da je mogoče doseči občutljivo ravnovesje med prepletanjem in merjenjem. To odkritje je sprožilo val raziskav možnih aplikacij zapletanja in merjenja.

Eno sodelovanje, ki je naletelo na ta zapleteni prehod, se je začelo s pogovorom o temeljnem vprašanju o zapletu zaradi lepljivega karamele. Raziskovalci so koncept prepletenosti razširili s para delcev na verigo delcev in raziskali, kako merjenje vpliva na entropijo prepletenosti, ki kvantificira količino nelokalnih informacij, shranjenih med delci.

Na splošno ta raziskava meče novo luč na kompleksno vedenje prepletenosti in njen odnos z informacijami. Razumevanje tega pojava ne bo le izboljšalo našega znanja o kvantni mehaniki, ampak lahko vodi tudi do revolucionarnih aplikacij na področju informacijske tehnologije.

